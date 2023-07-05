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新北轉型關鍵引擎　新莊北側知識產業園區勢在必行

▲新北轉型關鍵引擎 新莊北側知識產業園區勢在必行。（圖／新北市經發局提供）

▲台通光電順利申請取得新北市工業區立體化容積獎勵20％，並將營運總部遷到新企業大樓。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市產業核心之新五泰地區約有3萬6千多家中小企業，擁有完整產業供應鏈和工業技術優勢，其中包含新北市產值最大、就業人口數最多的新北產業園區；而新莊北側知識產業園區鄰近新北產業園區，承接周邊產業能量，未來將發展知識密集型產業及相關上下游產業鏈，群聚效應帶動產業升級，新北市政府透過招商一條龍的努力，現已有先鋒科技、貝斯美德、科定企業、台通光電等廠商進駐。

經發局長何怡明表示，新莊北側知識產業園區2016年即啟動土地標售作業，但開發期程沉寂許久，自2019年招商一條龍成立後，積極協助投資障礙排除、加速落實投資，更積極了解潛在廠商需求，協助爭取放寬企業營運總部樓高上限與附屬工廠面積等限制。

▲新北轉型關鍵引擎 新莊北側知識產業園區勢在必行。（圖／新北市經發局提供）

▲台通光電為新莊北側知識產業園區第1家落成啟用之廠商，投資金額約6億元，可帶動增加園區就業機會。

何怡明說，同年領先全國地方政府公布新北市工業區立體化方案，讓企業透過申請容積獎勵取得更多產業空間，點燃新莊北側知識產業園區開發火苗，廠商投資意願大幅提升，有效解決產業用地需求。另外，推動新北六大產業區域政策，以既有成熟的產業能量為基礎，並以知識產業為發展驅動力，引進國際企業總部設立，開拓研發中心、產業櫥窗等發展項目，將新莊打造為數位及金融科技的指標重鎮。

何怡明表示，藉由新北招商一條龍專案輔導，其中率先落成啟用的是在通訊線纜領域居領導地位的台通光電，取得新北市工業區立體化容積獎勵20%，將營運總部遷到新企業大樓，投資金額約6億元，帶動就業機會。即將興建完工的還有致力於向全球銷售環保無毒建材的科定企業，取得新北市工業區立體化容積獎勵20%，總投資金額超過20億以上，作為營運總部及研發中心。

▲新北轉型關鍵引擎 新莊北側知識產業園區勢在必行。（圖／新北市經發局提供）

▲新莊北側知識產業園由先鋒科技、貝斯美德、科定企業、台通光電等企業進駐。

產業發展成熟後，勢必引進數位及金融科技轉型，放眼全球產業以金融科技為未來展望，例如德國的巴伐利亞邦數位化策略的願景，透過數位經濟發展創造更多就業機會。新莊北側知識產業園區特定產業專用區土地於2022年由中悅集團取得，預計引進產業辦公室、購物商場、金融育成中心等設施，將帶動創新創業、數位及金融等新科技發展。

經發局補充，除了積極落實產業政策目標，鄰近的招商案如「宏匯廣場」、「新莊宏匯i-Tower」及「新莊凱悅嘉軒酒店」，也促進新莊地區城市機能多元化與高值化。新北招商一條龍辦理至今已協助落實投資案件221件，投資金額逾4100億元，創造就業逾8.7萬個，未來將持續以最暖心的服務，打造精彩煥發、安商宜居的投資環境，讓所有企業與民眾都能「安居樂業在新北」。

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