淡北道路66億開標傳捷報　有望今年如期開工

▲淡北道路工程全長約5.45公里，北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市大度路。（圖／新北市新工處提供）

記者郭世賢／新北報導

備受各界關注的淡北道路工程今（5日）傳出以66億元順利開標的捷報！經新北市府努力不懈廣納潛在廠商意見後，新北市政府表示，目前已有廠商投標，接下來將進入下一階段評選作業，如順利決標，淡北道路工程可望於今年如期開工。

新北市新工處表示，淡北道路工程於今年2月9日首次開標，因未有廠商投標而流標後，特別舉辦邀標說明會，廣納潛在廠商意見，並訪查市場行情、適度調整合理工期、招標文件和工程經費後，雖然6月27日第二次開標又流標，市府仍積極進行本次招標，於今天順利開標，接下來將辦理評選作業，再依規定完成簽約後，今年開工不是問題。

新工處表示，有淡水救命道路之稱的淡北道路，全長約5.45公里，北起淡水區淡金路與中正東路口，南迄台北市大度路。 採外環道路方式興闢，以分流原則增設路廊，除有效提升道路容量與運輸效能，同時規劃人本環境的改造、大眾運輸導向與智慧交通管理等策略，讓區域交通服務效能更加完善，促進城市間的平衡發展。

新工處指出，淡北道路工程內容包含平面道路、2座高架橋梁、2處地下車行箱涵以及自行車道棧橋等等，施工界面多，為了加速工程推動，都市設計審議、水土保持計畫、捷運安全影響評估、交維計畫、疑似遺址發掘成果等各項審查皆已於前階段完成。而且市府也已先行自籌編列預算發包工程，同步持續向中央爭取補助款，期盼能夠早日動工，儘快提供淡水及北海岸地區、北投士林的民眾更便捷的交通環境。

工務局長祝惠美強調，淡北道路是雙北市民企盼已久的重大建設，6月底市府已提送修正建設計畫向中央爭取補助款，希望中央與地方攜手合作， 為新北市及臺北市民提供更便捷、友善的的交通環境。