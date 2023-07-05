　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

地方與中央一同照顧老寶貝　營造安心、安老的宜居竹市

▲新竹市政府重視長輩與失能者照顧問題。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府重視長輩與失能者照顧問題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為使每位有需求的長輩及失能者皆能在多元的長照服務中得到最適切的照顧與服務，今(112)年7月1日起市府配合衛福部推動「住宿式服務機構使用者補助方案」，由往年最多 1 年 6 萬元補助提高至最多 1 年 12 萬元補助，新竹市長高虹安表示，市府重視長輩與失能者照顧問題，盼能透過補助減輕家屬經濟及照顧負擔，同時也感謝深入每個社區角落的長照照顧管理專員同仁們，提供長輩客製化服務，共同將竹市營造為安心、安老的宜居科技城。

新竹市政府說明，「照顧管理專員」（以下簡稱照專）是長照服務在社區中不可或缺的角色，從民眾申請長照服務開始，他們就像船艦的領航員一樣，在眾多的長照服務中依據長輩的需求選擇適宜的照顧服務，提供給需求者及家屬使用，讓使用者可在茫然無助之下找到指引及方向，藉以提升生活品質維持長輩尊嚴與自主，市府與家屬共同用心照顧竹市的老寶貝。

高虹安說，照專除了照顧管理工作外，肩負開發服務資源及建置服務量能等服務資源佈建事宜，同時也需追蹤服務單位服務輸送品質，給予整個長照服務團隊及失能家庭提供更有效的服務，是長照服務輸送的靈魂人物，感謝這群熱心熱情的長照領航員，秉持愛心、耐心、用心「三心守護、無微不至」照顧長輩並給予家庭支持。

使用長照居家服務的張大哥於 112 年初因中風半側偏癱而需人照顧，出院後皆由全職工作的張太太辭職獨自照料，剛開始照顧時就讓張太太手忙腳亂且情緒低落，不僅辭去喜愛的工作，兩人的生活品質也每況愈下。偶然看到長照服務專線1966，經聯繫申請長照服務後，照顧管理專員至家中為張大哥評估，並連結居家、復能及喘息等服務，協助張大哥日常生活照顧及復能指導，讓張大哥在服務介入後逐漸可使用拐杖走路，而喘息服務也減輕了張太太的照顧壓力，家庭生活品質也恢復以往，張大哥說，感謝照專耐心傾聽與協助，給予我們家帶來希望。

首次為家人申請住宿式服務機構使用者補助方案的王先生說，媽媽王奶奶已入住機構一年多，因夫妻雙方都需工作，除了生活開銷及孩子學費要負擔外，每月仍要支付王奶奶機構與醫療費用，生活很吃力，這次由照專到王奶奶入住的機構評估7月 1日上路的住宿式機構補助，並協助向衛生局申請補助，對王先生來說的確減輕不少經濟壓力，他非常感謝市府提供補助評估及服務。

衛生局長陳厚全表示，本市目前有 21 位照專，需評估照顧 5 千多個家庭的需求，透過照專至民眾家中評估訪視，依據每位失能家庭不同的長照等級額度給予服務內容包括照顧及專業服務、交通接送服務、喘息服務、輔具及居家無障礙環境改善等，引導長者及家屬選擇適合的服務，同時保障長期失能者或身心功能障礙者能獲得適切的服務，增進獨立生活能力。

衛生局說明，凡實際居住本市且年滿 65 歲以上失能長者、50 歲以上失智症及失能之身心障礙者，若有長照服務需求，可向新竹市長期照顧管理中心或上網至本市長期照顧管理中心網站(https://www.hcchb.gov.tw/)提出申請，或電洽長照專線 1966 將有專人提供服務。

ET快訊
快訊／小客車公墓旁自撞飛草叢　2人命危
鮮肉男星遭控「強壓硬上」！本人回應了
鬼金棒要漲了！老饕支持：照樣吃爆
快訊／大巨蛋工人不治身亡　北市勞動局要求局部停工
拳賽看點總整理！　Toyz：想把鐘培生肋骨打斷
已婚演員強抱舌吻女學員！噁邀多次上摩鐵
李坤城兒開罵林靖恩！　不爽靠爸「像吸血鬼」：一輩子廢人
快訊／513、517大停電原因曝光　台電4人遭彈劾、送懲戒法
直擊／木村妻來台零架子！ 　53歲少女模樣曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東兒童運動公園開箱！饒慶鈴：歡迎親子家庭暑假來放電

防災避難包了嗎？　台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

里鄰長反映「基隆鬼廟」治安問題　謝國樑指示局處對症下藥

水電工欠繳稅款罰鍰15萬餘元　台南分署執行拘提後繳清

屏東縣潮州、恆春2分局長異動　林明波、黃文智宣誓就職

竹市推「黑蝙蝠中隊教具箱」 博物館前進校園

宣導亂丟垃圾裁罰3600元起跳　謝國樑：讓基隆更像一個家

台南登革熱發燒成立一級指揮中心！　動員市府局處、衛生所、國軍加強防治

地方與中央一同照顧老寶貝　營造安心、安老的宜居竹市

終於不是巡佐代理！　屏縣警「最高」分駐所長孫得恩上任

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

鍾培生拳上記者會賞巴掌推人　Toyz不爽回揍！被教練團拉開

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

孫生挺酷炫「沒偷拍也沒違法」　一切「合意」..勸他：趕快出來講

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

拳賽前爆衝突！Toyz遭鍾培生賞巴掌　回揍被拉開..嗆：打那麼小力，娘炮

台東兒童運動公園開箱！饒慶鈴：歡迎親子家庭暑假來放電

防災避難包了嗎？　台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

里鄰長反映「基隆鬼廟」治安問題　謝國樑指示局處對症下藥

水電工欠繳稅款罰鍰15萬餘元　台南分署執行拘提後繳清

屏東縣潮州、恆春2分局長異動　林明波、黃文智宣誓就職

竹市推「黑蝙蝠中隊教具箱」 博物館前進校園

宣導亂丟垃圾裁罰3600元起跳　謝國樑：讓基隆更像一個家

台南登革熱發燒成立一級指揮中心！　動員市府局處、衛生所、國軍加強防治

地方與中央一同照顧老寶貝　營造安心、安老的宜居竹市

終於不是巡佐代理！　屏縣警「最高」分駐所長孫得恩上任

頭皮長痘痘「別再潤髮」　醫揭5消痘關鍵：流汗後用清水洗

台東兒童運動公園開箱！饒慶鈴：歡迎親子家庭暑假來放電

正妹護士懷孕7個月　親眼見「老公情纏新女友」心碎

你無法光用言語或打罵就打造出一個符合期待的孩子

防災避難包了嗎？　台南市民生百貨業者設置「防颱專區」

快訊／台南左鎮第一公墓旁...小客車自撞電桿飛草叢　2人命危

不放棄網羅林書豪！高景炎：不想贏球的球隊才不爭取

王金平挺侯友宜！150立委出席「厚友宜後援會」　便當菜色曝光

農夫挖到白骨突暴雨！小隊長喊：我知你有冤　「啪1聲」破案了

她想買「仁武大樓」被嘴爆　過來人一針見血點問題

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

地方熱門新聞

芬園荔枝大爆發多10倍！價格崩了

屏東移除綠鬛蜥逾5萬隻　農業處籲民眾發現通報

鳶峰圓頂遠端觀測天文台斥百萬打造啟用

清潔隊員僅15歲　環保局：監護人須簽文件

空中大學圍牆拆了　人行道變寬

撿到手機「無法送派出所」　失主請員警陪同領回

立委蔡培慧夜市擺攤親自為民眾申請租屋補貼

疫情延3年！台中陽光棒球夏令營登場　職棒球星現身引尖叫

花蓮大橋改建動工　耗資24億預計2026年完工

2023芒果展銷公益嘉年華8日登場

史上最小清潔隊員15歲錄取　月入至少3.3萬

台南開元陸橋自5日起封閉

孫得恩就任屏東霧臺分駐所長

基北北桃通勤月票　19.8萬張票卡完成設定

更多熱門

相關新聞

竹市啟動「管制藥品」稽查專案

竹市啟動「管制藥品」稽查專案

針對近日幼兒園所屬教保人員疑似不當餵藥事件，新竹市衛生局今(20)日表示，為了維護學前幼兒健康與安全，避免管制藥品遭濫用或流為非法使用，新竹市長高虹安在疑似案件爆發後，立即責成教育處及衛生局展開稽查專案，其中，衛生局全面陸續清查本市共317家醫院、診所及藥局等相關單位，並將苯巴比妥(Phenobarbital)及苯二氮平類(Benzodiazepines)藥品列入查核標的，致力守護幼童用藥安全。

高虹安與社區爺奶一起包粽

高虹安與社區爺奶一起包粽

國際護師節表揚竹市護理人員

國際護師節表揚竹市護理人員

竹市府5月免費婦癌篩檢

竹市府5月免費婦癌篩檢

新竹市副市長蔡麗清　前進校園宣導正確洗手

新竹市副市長蔡麗清　前進校園宣導正確洗手

關鍵字：

新竹市衛生局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／洪曉蕾驚爆西班牙插管急救！　「社群消失快1週」

快訊／阿雅「驗毒結果」出爐！

直擊炎亞綸露面「阿本相伴」！

阿堂鹹粥又漲了「1碗飆到300元」！饕客：不吃了

黑人陷性騷！前保母「小亨堡」近況曝光

劉芒道歉！YT竟持續掉粉「訂閱再減1000」

「低配網軍」灌大牙臉書　忘刪一句話漏餡

他割包皮忍不住噴！2句話害20年射不出

女軍官變小三！　已婚上校不倫小17歲甜美學生「豪宅築愛」

救我醫生！5億高中生死前買車　車牌號碼「9513」

台灣「九頭身女星」慘遭追債！

台電認證冷氣太多人吹錯！　一進門秒按「1功能」電費省爆

建材千金醉醒「旁躺陌生男」她翻老公口袋崩潰

醫急勸兒童「停喝1類飲品」！見一景象嘆：影響巨大

鮮肉男星翻車爆家暴！

更多

最夯影音

更多
七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲

七朵花仔仔逝世！享年35歲　陳喬恩：永遠愛妳..趙小僑悲痛發聲
館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

館長發毒誓「若當官全家XX」　公司貨95%MIT：我就是台獨

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

紅燈了...長者無助站路中　外送員經過下車暖心護送

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

藍正龍證實離婚：我跟幼婷分開了　「會一起陪小孩長大」

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

買網軍沒付錢？ 黑人臉書遭反攻洗版｜20230704 ET午間新聞

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面