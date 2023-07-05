地方與中央一同照顧老寶貝　營造安心、安老的宜居竹市

▲新竹市政府重視長輩與失能者照顧問題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為使每位有需求的長輩及失能者皆能在多元的長照服務中得到最適切的照顧與服務，今(112)年7月1日起市府配合衛福部推動「住宿式服務機構使用者補助方案」，由往年最多 1 年 6 萬元補助提高至最多 1 年 12 萬元補助，新竹市長高虹安表示，市府重視長輩與失能者照顧問題，盼能透過補助減輕家屬經濟及照顧負擔，同時也感謝深入每個社區角落的長照照顧管理專員同仁們，提供長輩客製化服務，共同將竹市營造為安心、安老的宜居科技城。

新竹市政府說明，「照顧管理專員」（以下簡稱照專）是長照服務在社區中不可或缺的角色，從民眾申請長照服務開始，他們就像船艦的領航員一樣，在眾多的長照服務中依據長輩的需求選擇適宜的照顧服務，提供給需求者及家屬使用，讓使用者可在茫然無助之下找到指引及方向，藉以提升生活品質維持長輩尊嚴與自主，市府與家屬共同用心照顧竹市的老寶貝。

高虹安說，照專除了照顧管理工作外，肩負開發服務資源及建置服務量能等服務資源佈建事宜，同時也需追蹤服務單位服務輸送品質，給予整個長照服務團隊及失能家庭提供更有效的服務，是長照服務輸送的靈魂人物，感謝這群熱心熱情的長照領航員，秉持愛心、耐心、用心「三心守護、無微不至」照顧長輩並給予家庭支持。

使用長照居家服務的張大哥於 112 年初因中風半側偏癱而需人照顧，出院後皆由全職工作的張太太辭職獨自照料，剛開始照顧時就讓張太太手忙腳亂且情緒低落，不僅辭去喜愛的工作，兩人的生活品質也每況愈下。偶然看到長照服務專線1966，經聯繫申請長照服務後，照顧管理專員至家中為張大哥評估，並連結居家、復能及喘息等服務，協助張大哥日常生活照顧及復能指導，讓張大哥在服務介入後逐漸可使用拐杖走路，而喘息服務也減輕了張太太的照顧壓力，家庭生活品質也恢復以往，張大哥說，感謝照專耐心傾聽與協助，給予我們家帶來希望。

首次為家人申請住宿式服務機構使用者補助方案的王先生說，媽媽王奶奶已入住機構一年多，因夫妻雙方都需工作，除了生活開銷及孩子學費要負擔外，每月仍要支付王奶奶機構與醫療費用，生活很吃力，這次由照專到王奶奶入住的機構評估7月 1日上路的住宿式機構補助，並協助向衛生局申請補助，對王先生來說的確減輕不少經濟壓力，他非常感謝市府提供補助評估及服務。

衛生局長陳厚全表示，本市目前有 21 位照專，需評估照顧 5 千多個家庭的需求，透過照專至民眾家中評估訪視，依據每位失能家庭不同的長照等級額度給予服務內容包括照顧及專業服務、交通接送服務、喘息服務、輔具及居家無障礙環境改善等，引導長者及家屬選擇適合的服務，同時保障長期失能者或身心功能障礙者能獲得適切的服務，增進獨立生活能力。

衛生局說明，凡實際居住本市且年滿 65 歲以上失能長者、50 歲以上失智症及失能之身心障礙者，若有長照服務需求，可向新竹市長期照顧管理中心或上網至本市長期照顧管理中心網站(https://www.hcchb.gov.tw/)提出申請，或電洽長照專線 1966 將有專人提供服務。