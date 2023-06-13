竹市推出端午健康粽　高虹安與社區爺奶一起包粽

▲新竹市長高虹安與社區爺爺奶奶們一起包粽。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

端午佳節將至，新竹市衛生局社區營養師與社區「最強媽媽團」合作，獨家推出與「粽」不同且適合長輩吃的「全榖健康粽」。新竹市長高虹安今（13）日親自來到金華社區，穿上圍裙、挽起衣袖，與社區爺爺奶奶們一起包粽，並宣導「健康品粽5守則」，讓長者也能開心吃、安心吃，營養健康慶端午。

高虹安今日與90歲葉鳳珠奶奶、84歲陳雲連奶奶同組體驗包粽，特別感謝奶奶們的細心教導，但也直言「壓力很大！當我還在挑粽葉時，奶奶已經在包飯了」。高虹安盼透過包粽子的樂趣，讓長輩們能夠分享給親朋好友，並在互相交換粽子時，透過聊天傳達健康知識。

高虹安表示，端午節為台灣重要的傳統節慶之一，許多長輩只敢聞粽香、不敢吃粽子，擔憂消化不良或影響血糖，新竹市社區營養師與社區媽媽們合作，推出應景且友善長者的「全榖健康粽」，考量到有些長者面臨咀嚼、吞嚥能力變差問題，透過調整食材搭配的技巧，讓營養更均衡，歡喜吃過佳節。

「要有勇健的身體，最關鍵就是要有一口好牙。」高虹安說，市府團隊持續照顧長者營養健康，自她上任後宣布放寬全口活動假牙補助條件，讓更多長者受惠；7月起也將升級敬老愛心卡可使用於國民運動中心場地租借，未來還可至農會直銷站消費、搭乘國道客運等，並持續發放安老津貼及重陽敬老金，盼能全方位照顧長輩。

衛生局長陳厚全說明，今日所包的全榖健康粽，將糯米換成健康全榖米，搭配長糯米、十穀米、黑米，並將高脂三層豬肉換成低脂雞腿肉、鹹蛋黃換成秘滷鵪鶉蛋、鹹菜脯換成健康且有口感的豆干丁與杏鮑菇，其它配料如栗子、香菇、蝦米等；除推出全榖健康粽，社區營養師也傳授「健康品粽5守則」，讓自己包粽的媽媽們，或自行購買市售粽的民眾，都能夠健康挑選端午粽。

「健康品粽5守則」包含：吃得好聰明－以全穀米取代部份糯米、吃得無負擔－以低脂雞腿肉取代高脂三層肉、吃得又均衡－食用粽子外也額外搭配足量蔬果、吃得有風味－以天然辛香料取代鹽的使用或食用時的沾醬、吃得很安心－選用信譽良好店家購買並檢視營養標示。

「越認識食物，就越能做出健康的選擇！」本次包粽活動備料大廚江姊分享，自從在社區上過幾堂營養教育課程，了解吃到正確的食物對身體營養健康影響有多大，進而起心動念想做出改變，在傳統節慶應景美食、日常飲食加入健康元素，並堅持用心準備每一餐，就能吃得更美味、更健康。

新竹市社區營養推廣中心社區營養師鄭羽伶指出，每餐全穀雜糧食物約要吃比一個拳頭量多一點，也就是男生約1碗、女生約半碗到3/4碗，至少要超過1/3是「全穀及未精製雜糧」，食材如糙米、黑米、馬鈴薯、地瓜、山藥、芋頭、蓮藕、玉米、菱角、蓮子等。全穀雜糧有更多膳食纖維、維生素B群、維生素E與植化素等，天天吃全榖有助於補充到豐富的活力營養素，且多增加食物選項並注意挑選少加工食材，就是吃進營養與健康的訣竅。

衛生局說明，為增進高齡長者身體健康狀況，及確保營養攝取及生活品質，本市於三區衛生所各設立一處社區營養推廣中心，並有專職社區營養師積極推動各項服務，目前共有四大項服務包括個別營養評估及教育、團體營養教育、社區營養照護人員培訓及社區共餐據點與餐飲業者健康飲食輔導，從個人到家庭到社區全方位照顧長者營養健康。