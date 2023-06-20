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把關幼童用藥安全　竹市全面啟動「管制藥品」稽查專案

▲衛生局全面陸續清查本市共317家醫院、診所及藥局等相關單位。（圖／新竹市政府提供）

▲衛生局全面陸續清查本市共317家醫院、診所及藥局等相關單位。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

針對近日幼兒園所屬教保人員疑似不當餵藥事件，新竹市衛生局今(20)日表示，為了維護學前幼兒健康與安全，避免管制藥品遭濫用或流為非法使用，新竹市長高虹安在疑似案件爆發後，立即責成教育處及衛生局展開稽查專案，其中，衛生局全面陸續清查本市共317家醫院、診所及藥局等相關單位，並將苯巴比妥(Phenobarbital)及苯二氮平類(Benzodiazepines)藥品列入查核標的，致力守護幼童用藥安全。

新竹市衛生局長陳厚全表示，日前嬰幼兒照顧場所接連傳出幼童未受妥善照顧情事引發各界關注，高市長相當重視孩童健康安全，於第一時間責成教育處及衛生局針對兒童的用藥安全進行嚴格把關，除了教育處已稽核相關幼教業之用藥情況，目前衛生局也陸續完成208家院所、藥局之查核，截至目前未查獲違規不當使用的情形，後續將持續加強查核作業，並宣導各機構落實託藥及餵藥流程，保障幼兒權益，共同維護幼兒身心健康。

衛生局指出，本市領有管制藥品登記證之醫療院所、藥事機構、教育研究單位及動物醫院等計有317家，為防範前端濫用藥品，避免管制藥品未合理使用，此稽查專案採不事先通知，分別於醫療院所及藥局，針對醫師開立處方合理性、開立自費藥品予患者情形、處方箋調劑量與病歷記載是否相符等重點進行稽查。

衛生局提醒，如查獲疑涉不當藥品處方使用之情事，市府將依規調閱相關病歷、處方箋、用藥紀錄等資料，並交由中央「衛生福利部食品藥物管理署醫療使用管制藥品諮議小組」審議，若違反規定將加重處分，呼籲醫療院所及藥局，領有管制藥品登記證者應於業務處所設置簿冊，詳實登載管制藥品每日之收支、銷毀、減損及結存情形，醫師則應合理處方管制藥品，切勿應病人要求即開立藥品，或為規避健保查核轉而開立全自費處方，以免違規受罰。

市府表示，幼童若有不明原因出現嗜睡、頭昏、躁動，或疑似接觸不明藥品，本市2間醫院提供協助諮詢與掛號服務，可洽新竹市立馬偕兒童醫院(03-5729595)、新竹國泰綜合醫院(03-5278999分機5555、6666)，或於上班日洽本市衛生局諮詢專線03-5355281。

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