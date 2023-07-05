屏東執行分署「屏執盃」演講朗讀比賽　得獎者Podcast全國放送

▲屏東執行分署「屏執盃」演講朗讀比賽即起報名 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於8月14日舉行「屏執盃」中小學演講朗讀比賽，藉由稅、健、罰、費等四大類行政執行案件之朗讀稿或演講參考稿，讓中小學生及家長在共同參與及準備的過程中，瞭解行政執行的核心價值與理念，使法治教育得以從小扎根。

比賽特優者最高可獲得2000元獎金或等值禮券，得獎同學的聲音有機會收錄在分署Podcast「屏安鴨の拉吉歐」節目中播送，讓全國同胞都聽得到。

這次比賽的朗讀稿及演講參考稿，是撰寫自分署成立迄今重要而具代表性的執行事件，例如抱著700多萬元現金到分署繳稅的旅遊業者案件，或者分署為貫徹交通正義，對於酒駕不禮讓行人等交通違規案件義務人鍥而不捨的執行，還有追繳義務人溢領造林補助款的執行過程。

或對於滯欠健保費的弱勢義務人，分署執行同仁除轉介相關機關外，並由分署長率隊到府給予關懷及物資協助，讓中小學生在讀稿備稿過程中，將社會課本或者公民課的文字知識轉化成自己的聲音，以實際行動來參與行政執行的點點滴滴。

屏東分署楊碧瑛分署長表示，這回辦理中小學演講朗讀比賽，是全國13個執行分署第一次以這種宣導方式來傳達「法遵先行公義便民」的理念，比賽報名至7月14日截止；邀請小學四年級至國中三年級同學參加，希望大家一起用聲音讓這個暑假留下精彩的回憶。報名詳情請參閱屏東分署官網、FB、IG！