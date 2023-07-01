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黑人Metoo猛襲5天！IG「1細節驚人變化」　網嘆：不痛不癢

▲▼范瑋琪,黑人,陳建州,黑范夫妻。（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪）

▲范瑋琪聲明，被友人爆料是由黑人代筆。（圖／翻攝自Facebook／范范 范瑋琪）

網搜小組／劉維榛報導

陳建州否認性騷擾，事後范瑋琪發聲明打臉郭源元，包括舊家只有1張床、丈夫滴酒不沾等，被網友笑酸是提油救火，如今被爆內容其實是由「黑人代筆」。此外，陳建州的臉書已刪掉「PLG執行長頭銜」，而IG也同步移掉，粉絲追蹤數也有驚人變化。

事實上，大牙於6月27日毀滅式指控前老闆「陳先生」性騷擾，而黑人短短1個多小時，就透過律師發聲否認「不容許惡意抹黑」。一名網友在Dcard觀察表示，從27日到28日，黑人的IG粉絲都維持268萬人，讓原PO直言，看來發聲明否認，「黑人能不痛不癢繼續被粉絲喜愛吧！」

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▲▼ 。（圖／翻攝Dcard、黑人IG）

▲大牙首度指控，黑人IG粉絲數維持268萬位。（圖／翻攝Dcard）

當時就有網友熱議，「追蹤他不等於支持他吧？一定很多單純來看熱鬧，看完再退追的」、「我比較驚訝竟然有268萬」、「粉絲數從來就不能證明什麼」、「追蹤只是為了吃瓜」、「大牙一堆藍勾勾在支持聲援她，反觀黑人的藍勾勾都在酸他」、「不用追蹤也可以看，除非他不公開」。

事後，郭源元於28日晚上聲援大牙，尤其一句「就是我不想讓大牙只有一個人」暖翻33萬人，文中提到被黑人不斷丟床，「他把我抓抱進一間房間，然後丟上床，我在跳逃著爬起來的時候，聽到他說『喔這張床不可以』。」當下，郭源元腦中閃過對那句話的理解是，「這是他與范范的主臥室」，隨即她又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。

對此，范范29日在IG反擊，回溯懷孕時期，只有5次出門，而黑人都全程陪伴，「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床」、「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾」，況且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧她，最後更力挺黑人為人正直，「我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。」

殊不知說法一一遭到網友挖出證據打臉，如今據《三立新聞網》報導，有好友爆料，其實范范是3C白癡，且社群和mail的密碼都不知道，平時都是黑人代為處理，且聲明中的說話方式不像范范，稱該聲明是黑人寫的，再用范范名義發出。今稍早《ETtoday新光雲》求證經紀人，對方暫未做出回應。

性騷風暴狂燒5天，有網友再度觀察黑人的IG變化，除了「PLG執行長頭銜」隨同臉書刪除，原本268萬位粉絲變成267.4萬位，等於掉了6000人。

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard、黑人IG）

▲黑人一連串風波，目前IG粉絲數掉了6000位。（圖／翻攝黑人IG）

針對大牙指控部分，陳建州與范瑋琪發聲明，「內容純屬虛偽不實，違法侵害當事人名譽及人格權甚鉅」，以及提出民事訴訟，並求償1000萬與臉書刊登道歉啟事等。至於郭源元的說法，陳建州透過經紀人表示：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

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