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球星曾稱是黑人好友！他驚「合照的人」全惦惦　全場曝可能性

▲黑人聲明文被打臉。（圖／翻攝自黑人臉書）

▲黑人被爆找網軍！（圖／翻攝自黑人臉書）

網搜小組／劉維榛報導

黑人被指控性騷，如今又爆買網軍，大牙粉專出現一排假帳號洗版，再度引來網友看傻眼！就有網友質疑，黑人過去交友圈廣闊，合照都是演藝圈與運動界大咖人物，如今風波連環爆，「合照的人為什麼一個都不肯出來幫黑人說話？」文章曝光後，網友認為「出聲等於等接球無誤」。

一名網友在PTT發文表示，黑人時常臉書、IG總是曬出演藝界、運動界大咖合照，彷彿「沒有人不是黑人的朋友」，之前一度被球迷笑酸「愛裝熟」，結果林書豪返台特此澄清回應，「他是我很好的朋友」。

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如今黑人爆發性騷疑雲，唯獨范瑋琪發文力挺，並稱堅信丈夫為人正直，事後仍遭網友酸是提油救火。對此，原PO求問「這波metoo到現在，合照的人為什麼一個都不肯出來幫黑人說話？」

底下網友紛紛猜測，「說不定怕掃到自己吧」、「每個都有機會公親變事主」、「連籃球界都沒人出來挺了」、「裝熟不是真的熟」、「順風的時候是朋友」、「下一個可能是自己」、「如果現在站出來幫腔，萬一之後也被報出來那就不太好看了」、「律師大概是黑人目前最好的朋友，人最慘的是要等到出事才知道是不是朋友」、「出聲等於等接球無誤」。

回顧大牙的性騷指控，黑人第一時間否認，並強調「全屬虛偽不實」，到了6月28日與范瑋琪再度硬起來反擊，提起民事訴訟要大牙賠1000萬，且要在臉書道歉。事後郭源元聲援大牙，一句「就是我不想讓大牙只有一個人」暖翻33萬人，文中提到被黑人不斷丟床。

隔天范瑋琪打臉，回溯懷孕時期，只有5次出門，而黑人都全程陪伴，「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床」、「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾」，況且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧她，最後更力挺黑人為人正直，「我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。」殊不知說法一一遭到網友挖出證據打臉。

不料，大牙透露收到網友私訊提醒「小心對方網軍攻擊」，怎料該篇貼文底下湧入一堆水軍複製貼上一樣的攻擊內容，「又再（在）炒熱度了嗎？無聊！」對此，律師李怡貞看不下去表示，「通常越有能力的人，越說實話的人，才會一直被處理呀」，疑似點出對方需要如此行動的理由，並向大牙喊話「不怕，我們大家家裡都不止一張床，我們才身正不怕影子斜」。

▼網軍洗版大牙粉專。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼網軍洗版大牙。（圖／翻攝自Facebook）

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