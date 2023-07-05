王鴻薇轟與立陶宛「凱子外交」　鄭文燦：有技術交流是好事

記者陳家祥／台北報導

國民黨立委王鴻薇指控，蔡政府不時營造台灣和立陶宛友好關係，但台立關係其實竟是建立在台灣金援和8吋晶圓半導體技術援助之上。對此，行政院長鄭文燦5日受訪說，半導體廠需要好幾百億的美金，立陶宛發展的是半導體相關的技術，有技術交流是好事。

▲行政院副院長鄭文燦拜。（圖／記者湯興漢攝）



鄭文燦表示，國際間的技術合作交流是很正常的，台灣有台灣的強項、立陶宛也有立陶宛的強項，他強調，「半導體廠需要好幾百億的美金，我想立陶宛發展的是半導體相關的技術，有技術交流是好事」。