柯侯尬場零互動「連手都沒握」　柯文哲僅「撇一眼」看侯友宜進場

▲行政院副院長鄭文燦主動與民眾黨主席柯文哲握手。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市指南宮5日舉行「孚佑帝君成道1143周年三獻大典」，藍綠白政界大咖紛紛到場，民進黨疑因指南宮常務董事黃承國與總統參選人賴清德為「排黑條款」有嫌隙，所以未見賴出席；而昔日因雙北生活圈而擁有「兄弟情誼」的民眾黨柯文哲、國民黨侯友宜近期似也為選舉鬧翻，兩人全程零互動，連手都沒握。

台北市指南宮5日上午舉行「孚佑帝君成道1143周年三獻大典」，由於指南宮被視為政治重要大場，今日活動大咖雲集，包括民進黨籍鄭文燦，國民黨籍朱立倫、侯友宜，民眾黨籍柯文哲，另外還有指南宮常務董事黃承國、指南宮總顧問王金平。

▲朱立倫9時30分前來參拜且受訪後便離場，未和王金平、侯友宜同台。（圖／記者湯興漢攝）

由於賴清德當民進黨主席後提「排黑條款」，被認為是在針對黃承國，而今日也確實不見賴清德，引發外界遐想；而黃承國約於9時10分左右抵達，被問及此事時僅說有依照慣例邀請總統，而總統蔡英文指派鄭文燦出席，不會刻意迴避賴。

隨後，國民黨主席朱立倫約於9時30分左右抵達，進場參拜便出來受訪，之後先行離開，未與王金平碰到面；接著輪到鄭文燦10時抵達，因鄭提前到場所以先進行媒體訪問，之後才進入會場等待活動開始；隨後是民眾黨主席柯文哲與前台北市副市長黃珊珊、大安文山市議員張志豪、新北市議員陳世軒一行人進入會場。

▲孚佑帝君成道1143周年大典於10時開始，只見鄭文燦、柯文哲都已入座，空下的2位子分別為侯友宜、王金平。（圖／記者袁茵攝）

只見活動開始時，仍不見侯友宜、王金平，而座位分為兩大排，鄭文燦與柯文哲坐在同一側，另一側則是國民黨的台北市副市長林奕華、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，且還隔著2個座位等待王金平與侯友宜。

輪到鄭文燦上台致詞時，侯友宜才姍姍來遲抵達會場，由於大批媒體圍繞在旁邊拍攝，柯文哲僅「撇了一眼」就轉頭看向前方，並不時與一旁的黃珊珊交頭接耳；而鄭文燦致詞結束後便下台主動找柯文哲、侯友宜等人握手，此刻王金平剛好到場，王金平也依座位順序向侯友宜、鄭文燦、柯文哲等人握手，接著鄭文燦便先行離場。

但林奕華等台北市政府一行人致詞結束後，輪到柯文哲簡短致詞時，僅提及過去的台北市政相關政策，隨後便走下台離開會場，完全沒有和侯友宜有交集甚至握手，昔日雙北兄弟情誼可說是不復存在。

除此之外，柯文哲結束媒體訪問時，周邊還有民眾高喊「柯總統」；不過，侯友宜離開活動會場、準備前往受訪時，現場也有諸多人喊「總統好」。

▼王金平進場時紛紛和侯友宜、鄭文燦、柯文哲握手。（圖／記者袁茵攝）

▼侯友宜到場入座後，與柯文哲相隔一條走道與4個座位，兩人直到活動結束都0互動。（圖／記者袁茵攝）