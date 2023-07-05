侯友宜拋恢復4個月兵役又轉彎　鄭文燦：國防議題要穩健看待

▲行政院副院長鄭文燦。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前拋出當選總統要將義務役回歸4個月，但是隔一日馬上改口不反對一年兵役，引發外界討論。對此，行政院副院長鄭文燦說，做為國家的領導人，要做一些準備的工作，對國防議題是要非常穩健地來看待每一件政策，「我想任意地拋出要縮短役期為4個月，這個是不穩健的做法」。

鄭文燦表示，兵役改為1年可以增加訓練的水準，同時也會提升後備的戰力，是經過了很長期的研議，而且在立法院通過的時候，並沒有太大的不同意見。

鄭文燦說，做為國家的領導人，要做一些準備的工作，對國防議題是要非常穩健地來看待每一件政策，「我想任意地拋出要縮短役期為4個月，這個是不穩健的做法」。

另外，侯友宜日前也拋出「支持中華民國憲法九二共識」，鄭文燦說，九二共識是國共之間的共識，而且這2、30年來並沒有成為台灣社會的主流，「北京所說的九二共識是一中架構，沒有中華民國的存在，我想這個差別是很明顯的」。

鄭文燦強調，目前台灣社會認為自己國家主權地位，民主自由的體制是不應該被改變的，這個是基本的前提，侯市長回到這2、30年前論述，這是跟目前的主流民意是有很大的差別。