4人路口狂聊！運將停讓被酸「幹嘛等」　慘問：靠駕照吃飯誰敢賭

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網搜小組／趙蔡州報導

交通新制6/30起正式上路，不禮讓行人最高罰6000元，有駕駛人在臉書社團貼影片埋怨，行人站在斑馬線邊緣一直聊天，導致他完全不敢冒險通過，硬生生在路口乾耗近1分鐘。其他網友看了影片後，質疑原PO「距離超過3公尺了，幹嘛等」，原PO無奈回答「如果你必須靠駕照吃飯，你敢賭嗎？」

▲4人路口踩斑馬線猛聊，運將停讓乾等1分鐘。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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原PO在臉書「爆廢公社二館」貼出影片，可以看見原PO駕駛一輛計程車準備通過路口時，前方有2男2女已經仔踩在斑馬線上，因此減速靜止要停讓行人通過，不料他停了快20秒，路口的2男2女仍一直在聊天，直到影片第30秒左右，其中2名女子才通過斑馬線，但2男仍繼續正在原地聊天。

影片35秒到40秒間，旁邊有一名騎士也在路口準備停讓2男，但看見2男一直站在原地聊天後，先是伸手朝2人指了一下，疑似有出聲要求2男不要站在路口聊天，接著才加速離開現場，而2男被指責後，依然站在原地聊天，直到影片約50秒處才慢慢走回人行道上，原PO才終於能通過路口。

▲騎士行駛到路口，也一度不敢通過。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

影片一出立刻引發網友熱議，有人說，「按喇叭啊」、「距離超過三公尺了，幹嘛等」、「超過3格就快過吧」、「雖然他們很煩，但那種距離你大可以直接過」、「為什麼不過去，直接過啊」、「自己愛等怪誰」。針對網友的留言，原PO回覆，「如果你必須靠這一張駕照吃飯，你覺得要賭這一把嗎」、「只要其中一個人往前踏一步就完了」。

針對少數行人在斑馬線上發呆、滑手機，造成後方車流堵塞問題，交通部長王國材日前表示，「由於還有6成國人未養成停讓行人習慣，尤其是無號誌的路口更嚴重，因此短期內必須依靠重罰來教育民眾，以建立行人能安全穿越馬路的環境」、「警察可對違規行人開罰500元，但停讓行人的政策不會改變」。