行人卡斑馬線25秒「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法：做不到嗎？

記者曾筠淇／綜合報導

《道路交通管理處罰條例》修正案新法6月30日正式上路，不禮讓行人最高罰6000元。不過近日有駕駛準備右轉時，發現一名行人刻意龜速通過斑馬線，走到一半還停在路中央，讓他直呼「故意的嗎？」畫面引發討論，其中就有網友提出1個方法，試圖解決這個問題。

根據「記者爆料網」貼出的影片可見，一名駕駛開車行經復興北路、南京東路口時，出現一名男子以超慢速度通過斑馬線，走到一半還停下來25秒。雖然駕駛期間按了2次喇叭，但男子仍不動，直到駕駛準備繞過男子通行，對方才往前走，讓他直喊「這是故意的嗎？莫名其妙！欠揍嗎？」

畫面引發討論，不少網友都在PTT上留言表示，「行人綠燈結束，汽車也紅燈了欸，除非該路口是行人早關綠燈給轉彎車」、「一堆行人把轉彎車全部卡死沒問題嗎」、「同方向但要右轉的車跟你一樣擁有路權，只是行人比較優先，不代表可以無限占用全部綠燈時間」、「只有權利沒有義務，行人的也該有相對應的要求和罰則，不然對立和亂象只會更嚴重」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中還有網友建議，「只能推行人專用時相了」、「專屬時相就好了」、「該人車分相號誌了」、「分時相就好」、「按個按鈕給行人專用時相做不到嗎」。

▲執行「行人專用時相」時，行人擁有道路絕對優先權。（資料照／記者李宜秦攝）

據了解，所謂「行人專用時相」即「行人保護時相」，主要是為了禮讓也保護行人，執行行人專用時相時，行人擁有道路絕對優先權，且行人專用號誌會將所有車道號誌顯示為紅燈，車流暫停後，行人可以以各種方向行走，包含斜角穿越。

行人專用時相的優點在於行人與轉彎車輛不會爭道，不只行人可以擁有完全路權，駕駛綠燈時也能順暢轉彎；不過也有部分學者則認為，若車流量大、車輛等待紅燈的時間又變長，反而會導致交通堵塞。

交通部5月時曾指出，全台已有19縣市有「行人專用時相」設施，之後共有547處會實施行人專用時相（即行人綠燈時，雙向車流全紅燈），另有933處實施「行人號誌早開」（即行人的綠燈號誌提早開啟）。

此外，針對行人過馬路時發呆、滑手機，導致車流堵塞的情況，交通部長王國材表示，行人違規可由警察開罰500元，但這不會改變停讓行人的政策。