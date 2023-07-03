　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

行人卡斑馬線25秒「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法：做不到嗎？

記者曾筠淇／綜合報導

《道路交通管理處罰條例》修正案新法6月30日正式上路，不禮讓行人最高罰6000元。不過近日有駕駛準備右轉時，發現一名行人刻意龜速通過斑馬線，走到一半還停在路中央，讓他直呼「故意的嗎？」畫面引發討論，其中就有網友提出1個方法，試圖解決這個問題。

根據「記者爆料網」貼出的影片可見，一名駕駛開車行經復興北路、南京東路口時，出現一名男子以超慢速度通過斑馬線，走到一半還停下來25秒。雖然駕駛期間按了2次喇叭，但男子仍不動，直到駕駛準備繞過男子通行，對方才往前走，讓他直喊「這是故意的嗎？莫名其妙！欠揍嗎？」

畫面引發討論，不少網友都在PTT上留言表示，「行人綠燈結束，汽車也紅燈了欸，除非該路口是行人早關綠燈給轉彎車」、「一堆行人把轉彎車全部卡死沒問題嗎」、「同方向但要右轉的車跟你一樣擁有路權，只是行人比較優先，不代表可以無限占用全部綠燈時間」、「只有權利沒有義務，行人的也該有相對應的要求和罰則，不然對立和亂象只會更嚴重」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中還有網友建議，「只能推行人專用時相了」、「專屬時相就好了」、「該人車分相號誌了」、「分時相就好」、「按個按鈕給行人專用時相做不到嗎」。

▲▼台北市「撐起行人的保護傘」快閃活動。（圖／記者李宜秦攝）

▲執行「行人專用時相」時，行人擁有道路絕對優先權。（資料照／記者李宜秦攝）

據了解，所謂「行人專用時相」即「行人保護時相」，主要是為了禮讓也保護行人，執行行人專用時相時，行人擁有道路絕對優先權，且行人專用號誌會將所有車道號誌顯示為紅燈，車流暫停後，行人可以以各種方向行走，包含斜角穿越。

行人專用時相的優點在於行人與轉彎車輛不會爭道，不只行人可以擁有完全路權，駕駛綠燈時也能順暢轉彎；不過也有部分學者則認為，若車流量大、車輛等待紅燈的時間又變長，反而會導致交通堵塞。

交通部5月時曾指出，全台已有19縣市有「行人專用時相」設施，之後共有547處會實施行人專用時相（即行人綠燈時，雙向車流全紅燈），另有933處實施「行人號誌早開」（即行人的綠燈號誌提早開啟）。

此外，針對行人過馬路時發呆、滑手機，導致車流堵塞的情況，交通部長王國材表示，行人違規可由警察開罰500元，但這不會改變停讓行人的政策。

ET快訊
快訊／機票要降價了！　已訂票可退還差價
蔡徐坤爆約砲女粉絲2次　火車便當照傻眼真相被挖
網紅醫打兒100巴掌　桃市府出手了！
炎亞綸豪宅遭搜索！　多名警員進出調查
柯文哲突趴桌2秒！　記者會動作引人好奇
小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞
LIVE／侯韓互動受關注　連勝文喊：不要每次都陷入永恆的後悔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

柯文哲批「疫苗送的比買的多」？疾管署：政府採購佔比達73.8%

「為何藥費變貴了？」部分負擔新制惹民怨　健保署公布5注意事項

小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞：不想跟精蟲比賽

行人卡斑馬線25秒「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法：做不到嗎？

醫暴打2兒100巴掌！呂秋遠曝家暴10藉口：為他好是最高級的髒話

網紅醫要丟工作了？禾馨「暫停臨床職務靜候調查」：家暴必須譴責

大學分科測驗4.2萬人報名　最多人選考數甲「5成報考3科」

「來去總統府住一晚」28國近百組報名！國際名廚、千萬網紅搶體驗

【廣編】台日友好演出　大豐國小管弦樂團深獲好評

見訊息結尾「1習慣」她滿頭問號！一票秒懂：會有人玻璃心

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

最大烏龍！艾怡良連出包2次　得主感言講一半「突然獎變別人的」

艾怡良直播痛哭「真的都是我的錯」！　不斷道歉...淚喊：請再給我一次機會

金曲34亮點全在這！　有笑有淚...也有烏龍

16.5萬自行車架被當回收物 拾荒婦拿走！依竊盜罪送辦

故意的？行人過馬路「站班馬線」1人卡全車！他禮讓40秒怒：欠揍嗎

柯文哲批「疫苗送的比買的多」？疾管署：政府採購佔比達73.8%

「為何藥費變貴了？」部分負擔新制惹民怨　健保署公布5注意事項

小情侶泳池摸奶「掏出男生那根」！她下潛嗆水嚇壞：不想跟精蟲比賽

行人卡斑馬線25秒「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法：做不到嗎？

醫暴打2兒100巴掌！呂秋遠曝家暴10藉口：為他好是最高級的髒話

網紅醫要丟工作了？禾馨「暫停臨床職務靜候調查」：家暴必須譴責

大學分科測驗4.2萬人報名　最多人選考數甲「5成報考3科」

「來去總統府住一晚」28國近百組報名！國際名廚、千萬網紅搶體驗

【廣編】台日友好演出　大豐國小管弦樂團深獲好評

見訊息結尾「1習慣」她滿頭問號！一票秒懂：會有人玻璃心

螢幕變身「智慧家居管家」！外媒曝蘋果將推智慧顯示器

快訊／炎亞綸不住天母！警帶回實際住處搜索　下午3時返抵士檢複訊

俄外委會主席：已有70萬名烏克蘭兒童　進入俄羅斯境內

周麗津、陳亭妃爭取4000萬　改善安平工業區路面翻新

加強在地線路供電穩定　台電雲林區處女力不讓鬚眉

小孤獨要來台灣了！《孤獨搖滾》主角聲優「青山吉能」見面會漫博登場

居家網路更高效！中華電信300M「雙向對稱頻寬」千元有找

禁預售屋換約轉售不溯及　時力檢舉林右昌：護航投資客

航空燃油價格下跌國內線機票8／1日起調降　平均下跌4.3%

18萬買「活人棺材」幫病夫改運　阿嬤被2男帶上車險遭詐

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

生活熱門新聞

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

好市多傳奇！男驚垃圾袋4年用不完

做工地賺很多！他年收200萬　薪水大勝上班族

汽車排氣檢驗回歸環保署　今起車齡滿8年「每2年驗1次」

極端酷熱夏季！　今年最高溫要來了

新一代水電工！　31歲年收200萬

今下最多！　午後防強對流大雷雨

黃健瑋又出事！第二位受害者出來爆料了

星宇施工遭令停工！桃機將開罰

國小生考第五名被罰跪痛打！　施暴父親臉書回應：引起誤會感到抱歉

律師預言「黑人會撤告」！關鍵原因曝光

看完電影「被索取票根」　內行揭用途

更多熱門

相關新聞

過馬路發呆　交長堅定：停讓政策不變

過馬路發呆　交長堅定：停讓政策不變

6/30起汽機車不停讓行人罰鍰提高至6000元，但駕駛人抱怨，少數行人會在斑馬線上發呆、滑手機，造成後方車流堵塞。交通部長王國材表示，行人違規可由警察開罰500元，但這並不會改變停讓行人的政策。

行人發呆他刷過去罰3600？警說話了

行人發呆他刷過去罰3600？警說話了

最毛兒歌！眾人喊「這1首」：小時候就怕

最毛兒歌！眾人喊「這1首」：小時候就怕

林俊傑靠什麼唱到現在？鄉民曝2關鍵：沒得挑剔

林俊傑靠什麼唱到現在？鄉民曝2關鍵：沒得挑剔

超怕被罰6000元！騎士急煞　抬頭一看傻眼了

超怕被罰6000元！騎士急煞　抬頭一看傻眼了

關鍵字：

斑馬線行人專用時相PTT

讀者迴響

熱門新聞

即／警懷疑偷拍不只一宗！檢同步搜索炎亞綸住家

快訊／李俊昊爆熱戀潤娥ing！公司回應

網紅醫關臉書了！暴打2孩100巴掌　眾醫齊發聲

玖壹壹金曲獎快閃10分鐘　春風揭內幕

網紅醫暴打3孩！生母怒揭恐怖過程

范瑋琪曾怒吼黑人「讓我難堪！」婚姻真實狀況曝

狗再30分鐘被安樂　她衝收容領養

國小生考第五名遭罰跪痛打！　校長心疼女童：成績一直名列前茅

酷炫自曝％過77位網紅藝人！言論被挖出挨轟

南非妹「騎YouBike上國道」飆3公里

快訊／蔡徐坤「火車便當」極樂私密照外洩！　

頂流偶像慘遭陸官媒全下架！

童考第5名遭藤條狂抽！新北出手了

快訊／蔡徐坤爆一夜情躲8天認錯了！「是慘痛教訓」

蘇打綠爆鬧翻「青峰和團員翻臉家凱」！IG取關

更多

最夯影音

更多
無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過

無刷題、練習直接考照　男晚上報名隔天一次過
熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

熊仔《PRO》奪最佳華語專輯獎　自編「1分鐘RAP感言」全場歡呼

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

(G)I-DLE回到她家鄉舒華哭了　還唱了《想見你》聽到超感動

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

陳建瑋遭誤頒！女兒哭問：把拔不是你嗎？　沒怪艾怡良..看陳建騏簽名「真的超大」

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

偉晉首主持紅毯「身高引注目」XD　搭檔陳明珠「穩重又幽默」被讚爆！

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面