男大生考駕照「才剛駛出駕訓班」秒撞牆！當場被監考官請下車

▲男大生才剛駛離駕訓班大門，立刻擦撞民宅牆面。（圖／擷取自Facebook／爆廢公社二館）

圖文／CTWANT

這下要重考了！台中一名男大生3日在進行路駕考試時，才剛把車開出駕訓班不到10秒，立刻擦撞民宅牆面，隨後遭坐在副駕駛的監考官「請下車」。影片一出，網友紛紛傻眼直呼「拜託，駕照別發給這種人！」

「碰碰車又出現了！」一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」曬出影片，發文透露沙鹿區一間駕訓班7月3日進行汽車考照測試，只見一輛綠色的駕訓班小客車駛出駕訓班大門，接著左轉進入巷弄內，但車輛才剛起步不到20公尺，隨即擦撞牆面發生巨大聲響，一旁坐在副駕駛的監考官與男大生立馬下車查看，接著換考官接手開回去，而男大生則一臉尷尬地「走回」駕訓班。

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由於路考失敗，男大生面臨補考命運，原PO還特地提醒大家小心，「7月10日是補考日請大家記得要回避。」畫面曝光後，引起網友留言熱議，「路考0分，下面一位」、「這種的千萬別讓他考駕照，太可怕了」、「時速不到10都能撞牆，你還是不要開車吧…」、「直線也能撞牆」、「這個根本不能放出來，光道路駕駛閃機車(路這麼大欸)，還可以自撞...」「遇上這種新手開車，真是性命堪憂啊。」

不過也有人疑惑，道路這麼寬怎麼還會撞牆？原PO也回應「這裡己經發生N次了！」附近居民己經習慣考生「三不五時」撞一下的糗態了。

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