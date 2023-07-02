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社會 社會焦點 保障人權

女子路邊發呆他刷過去罰3600成「行車地獄」？台中警調查說話了

▲▼未禮讓行人被罰3600元。（圖／爆廢公社二館）

▲台中警方認定，婦人沒有發呆、駕駛違規屬實。（圖／爆廢公社二館，下同）

記者許力方／綜合報導

為了擺脫「行人地獄」惡名，交通新制6/30起正式上路，不禮讓行人最高罰6000元，有駕駛發文曝光收到一張不讓行人的3600元罰單，但他苦嘆，當時看婦人站在路邊「發呆很久」，瞬間引發網友大戰，怒吼是「行車地獄」擾民政策。台中警方則出面還原，調查確定當事婦人並沒有發呆。

台中一名駕駛1日透過「爆廢公社」發文，公開了一張舉發罰單，顯示他日前開車行經南屯黎明路二段，駛過行人穿越道時，有行人正在通過，但不暫停讓行人先行通過，被警方依違反道交條例第44條第2項開罰3600元，他不滿苦訴，當時停紅綠燈時看到婦人站在路邊發呆很久，結果申訴也被撤回。

駕駛慶幸，還好違規是發生在6/30前，現在新制已經漲到6000元，他希望法規還有改善空間，未禮讓行人分A、B兩種情況，且A的嚴重性大於B，若行人行進間明確不禮讓，處A罰條，不確定行人要不要過馬路，靜止間的，則處B罰條。

▲▼未禮讓行人被罰3600元。（圖／爆廢公社二館）

▲台中駕駛未禮讓行人，被罰3600元喊冤。

文章引發上千網有大戰，許多開車族紛紛怒吼「行車地獄」、「一堆慢慢走，邊走邊聊天玩手機的，氣死」、「我到底怎麼知道他要過還是不過」、「要開車的都去學通靈嗎」、「要不直接紅綠燈廢除，大家一起自由心證比較快」、「擾民政策，製造人民對立」、「我要去改大喇叭」，也有人認為「以處罰為目的的條款，也不用期待政府會改善交通環境」、「有沒有示意讓她先過？」「到帳6000，回收6000」、「不開罰：台灣是行人地獄，開罰：這是鬼島法條。」

對此，台中市第四警分局說明，黎明派出所警員於5/31下午1點多，在黎明二段的行人穿越道擔任守望勤務，當時發現一名婦人站在行穿道要通行，但涉案的車輛未依規定停讓行人，且針對該名網友指稱「婦人發呆」，經再次檢視照片內容，婦人並沒有發呆，同時段未停讓行人汽機車共2部，違規屬實，才予以舉發。

▲▼未禮讓行人被罰3600元。（圖／爆廢公社二館）

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