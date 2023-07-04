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澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包！裝遊客喊：CP值高　網朝聖笑爛

▲澎湖無菜單料理餐廳老闆現身回應了。（圖／記者陳洋攝）

▲葉姓老闆接二連三爆出爭議。（圖／記者陳洋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

澎湖無菜單料理餐廳「后宮私廚」日前才被指控，一桌4萬1的價格與菜色不符，後來又用演員高捷的合照打廣告，被本尊抗議喊告；如今，有網友更發現，老闆疑似忘記切換帳號，幫自家店打5星好評，還寫下一長段心得文，大讚是值得推薦的好餐廳。

在事件越演越烈後，一名網友在「爆廢公社」PO出截圖，吐槽表示「老闆你忘了換小帳？幫自己打評價，然後說別人烏煙瘴氣？」

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據了解，葉姓老闆除了經營無菜單料理餐廳，還有一間韓式燒烤店，而他疑似是忘記切換帳號，竟直接以本尊帳號給出5星好評，還以遊客的口吻表示，「真的是此行最滿足的一餐。」

上面提到，店家使用澎湖當季最新鮮的漁產農產，自製的醬料也很好吃，其他店的戶外燒烤，烏煙瘴氣身上又有烤肉味，在室內烤肉有冷氣吹、很涼，老闆超親切，桌邊服務也超好，「海鮮都很新鮮美味，價格也很實在，可惜這次去玩時間太緊迫，吃完燒烤又要急著去看煙火，整體來說下回還會再訪。

▲澎湖4萬1老闆「5星自誇」被抓包。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲老闆以遊客口吻，寫下5星心得文。（圖／翻攝自爆廢公社）

他接著誇道，「喜愛吃海鮮的我，不得不推薦這家的海鮮，來到澎湖非常推薦來吃這一家，要記得先預約，不然熱門時段可能要等很久，但是值得。在澎湖吃到飽就是要吃海鮮，但這裡的牛肉也是一絕，海鮮跟肉類種類滿多元而且新鮮美味，牛小排、安格斯熟成牛肉、澎湖豬肉，明明吃了好幾盤肉跟海鮮，還是意猶未盡想繼續點，單價比本島吃到飽CP值高，但好吃的程度我覺得有划算，絕對是值得推薦的好餐廳，服務態度很好，也會隨時注意餐廳的整潔，上菜速度很快，海鮮也很新鮮又肥肥......。」

對此，網友們紛紛朝聖笑回，「通常評論那麼長的都不太能列入參考」、「會變成全澎湖公敵嗎」、「笑死了！真的好糗」、「這臉皮真的夠厚」、「老王賣瓜自賣自誇」、「這老闆真幽默，小動作一大堆」、「直接不演了」、「捧成這樣」。

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