老司機哭哭！「29秒讓你X出來」5星評價　高雄按摩店被抄關店

▲高雄按摩會館被查獲暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區一家SPA按摩會館掛羊頭賣狗肉，在去年8、9月間連續兩度被警方查獲暗藏春色，這家會館主打超高CP值，有網友在Google評價中留下「29秒讓你X出來」的5星好評，是港都老司機口中的口袋名單之一，會館陳姓負責人被警方移送後，依妨害風化罪判處徒刑9月，按摩會館也被裁定歇業。

▲高雄按摩會館被查獲暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這家按摩會館在風化圈小有名氣，甚至在疫情期間也是生意不墜，就有網友根據高市府公布的確診足跡發現，許多「老司機的口袋名單」的足跡中，就包含這家養生按摩會館。

▲高雄按摩會館被查獲暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，這家會館在老司機口耳相傳中，是提供特殊服務的「知名半套店」，只需1500元就可以得到「滿足」，而且如果有需要，只要加價500元，就可以升級「全套」，也讓許多老司機趨之若鶩。

▲高雄按摩會館被查獲暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而且由於店家 相當「有良心」，不論小姐做半套或全套，抽成金額都一樣，因此小姐也願意提供更多的「服務」，甚至店家也會在臉書、IG、推特等社群媒體上，PO出店內小姐身穿各種火辣服裝的圖片，包含蕾絲、學生服、 女僕裝、黑絲OL裝等，吸引年輕客人上門，好評不斷。

▲高雄按摩會館被查獲暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不過，苓雅分局警方在去年8、9月兩度前往查緝，都查到色情性交易，也查獲負責人陳男（38歲），和多對男女從事性交易，警方事後將男客與女服務生依社會秩序維護法移請裁罰；另負責人陳男依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

法院審理後，依妨害風化罪判處陳男徒刑9月，至於按摩會館則裁定歇業，目前會館早已大門深鎖，不見往日鶯鶯燕燕進出的風華。