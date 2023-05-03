　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

老司機哭哭！「29秒讓你X出來」5星評價　高雄按摩店被抄關店

▲▼老司機按摩店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄按摩會館被查獲暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市苓雅區一家SPA按摩會館掛羊頭賣狗肉，在去年8、9月間連續兩度被警方查獲暗藏春色，這家會館主打超高CP值，有網友在Google評價中留下「29秒讓你X出來」的5星好評，是港都老司機口中的口袋名單之一，會館陳姓負責人被警方移送後，依妨害風化罪判處徒刑9月，按摩會館也被裁定歇業。

▲▼苓雅老司機會館 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄按摩會館被查獲暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

這家按摩會館在風化圈小有名氣，甚至在疫情期間也是生意不墜，就有網友根據高市府公布的確診足跡發現，許多「老司機的口袋名單」的足跡中，就包含這家養生按摩會館。

▲▼苓雅老司機會館 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄按摩會館被查獲暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，這家會館在老司機口耳相傳中，是提供特殊服務的「知名半套店」，只需1500元就可以得到「滿足」，而且如果有需要，只要加價500元，就可以升級「全套」，也讓許多老司機趨之若鶩。

▲▼苓雅老司機會館 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄按摩會館被查獲暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

而且由於店家 相當「有良心」，不論小姐做半套或全套，抽成金額都一樣，因此小姐也願意提供更多的「服務」，甚至店家也會在臉書、IG、推特等社群媒體上，PO出店內小姐身穿各種火辣服裝的圖片，包含蕾絲、學生服、 女僕裝、黑絲OL裝等，吸引年輕客人上門，好評不斷。

▲▼老司機按摩店 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄按摩會館被查獲暗藏春色。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

不過，苓雅分局警方在去年8、9月兩度前往查緝，都查到色情性交易，也查獲負責人陳男（38歲），和多對男女從事性交易，警方事後將男客與女服務生依社會秩序維護法移請裁罰；另負責人陳男依涉嫌刑法妨害風化罪移送高雄地檢署偵辦。

法院審理後，依妨害風化罪判處陳男徒刑9月，至於按摩會館則裁定歇業，目前會館早已大門深鎖，不見往日鶯鶯燕燕進出的風華。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
中一中「烯環鈉」挨轟歧視　校長現身鞠躬道歉
陳水扁將獲第34次保外就醫展延！　法界怒轟：乾脆特赦
快訊／勇湖大戰！AD狂轟30分23籃板　湖人G1勝出
創校30多年將退場！　18學生安置正修科大
企鵝妹「純潔度測驗」曝真實性史！　網驚：太誠實
Nike經典鞋打4折！　官網快閃特惠開跑
瑤瑤「錄影犯大忌」當眾下跪大咖女前輩！　怒揭委屈內幕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遭永慶房屋大肆反宣傳　高院判決不准再用「黑心」字眼

天色昏暗男踩空跌落鐵軌「無法動彈」　花蓮勇警急跳月台救人

樂天女孩來了！拍宣導影片反詐騙　甜美提醒「勿輕信網路投資」

聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有離婚官司　改賠723萬餘元

骨灰罈丟路邊「上面還有先人照片」　民俗專家驚：當心空棺煞

開246萬英系休旅撞死直行騎士　30歲女嚇壞：不知道不能左轉

陳水扁保外就醫狂踩底限！第34次展延ing　法界怒轟：乾脆特赦

電影監製岳母南寮散步...遭6浪追逐摔死　新竹市府被判國賠269萬

悍女家暴前夫淪通緝犯！流浪超商當旅店　趴睡桌上遇警被抓了

老司機哭哭！「29秒讓你X出來」5星評價　高雄按摩店被抄關店

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

雕刻《灌籃高手》人物髮型！　精細描繪＋立體輪廓網看呆

虎斑貓飯前對媽狂碎唸！　吃飽不開金口模樣超反差

香嗎？貓忘情吸「臭腳燒」　還用臉蹭！黑柴放棄躺平

林志玲為避小S「記者會改晚」　曝二胎計畫：對不起我辦不到QQ

斑馬線不讓行人！高雄短裙OL「辣腿狠踹反擊」　自小客嚇到停車

遭永慶房屋大肆反宣傳　高院判決不准再用「黑心」字眼

天色昏暗男踩空跌落鐵軌「無法動彈」　花蓮勇警急跳月台救人

樂天女孩來了！拍宣導影片反詐騙　甜美提醒「勿輕信網路投資」

聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有離婚官司　改賠723萬餘元

骨灰罈丟路邊「上面還有先人照片」　民俗專家驚：當心空棺煞

開246萬英系休旅撞死直行騎士　30歲女嚇壞：不知道不能左轉

陳水扁保外就醫狂踩底限！第34次展延ing　法界怒轟：乾脆特赦

電影監製岳母南寮散步...遭6浪追逐摔死　新竹市府被判國賠269萬

悍女家暴前夫淪通緝犯！流浪超商當旅店　趴睡桌上遇警被抓了

老司機哭哭！「29秒讓你X出來」5星評價　高雄按摩店被抄關店

陳水扁踩紅線！國民黨團批法務部嚴重放水　「該回籠就讓他回籠」

遭永慶房屋大肆反宣傳　高院判決不准再用「黑心」字眼

蝴蝶谷流動廁所「屎尿糞水」直接排入溪！　延平鄉公所致歉了

尼克一哥G2猛砍準大三元　藍道：腳踝痛不痛並不重要

大宇資進軍印度題材發酵　股價直奔漲停帶旺旗下安瑞表現

央行理事要房價列入物價指標　朱澤民提1理由「不該納入」

「文化成年禮金」送超大！看表演5折　獨立書店還有「2點送1點」

吳春城／用一個字 徹底翻轉高齡世代

世界新聞自由日給台灣的省思　第五權制衡三權與假新聞

陳曉當眾調情毛曉彤好友看不下去！角色太嬌柔被虧：真女主出場

德隔21年迎北極熊寶寶　牠依偎母身旁模樣吸睛

社會熱門新聞

2日本妹來台遭撲倒襲胸！台男逞慾完爽逛夜市

丹大林道崩塌　他拉不住看車墜谷

旭仁會春酒惹怒警政署！會長瘋狗偉遭逮

竹聯最強堂口「據點」曝光　入會須有3條件

人妻約小王「在家運動」嬌喊：頂到胃　靠1招減肥攝影師傻眼

趕著去毒趴！惡駕駛狠撞雙載機車　師生1死1傷

三寶「詭異逆向殺人」女騎士亡　畫面曝光

快訊／趕開趴撞死補習班女師　毒蟲30萬交保

高鐵左營站現「F4搭訕團」　專挑落單妹緊追

北捷淫男狂追畫面曝！等車遭猛撲抓傷胸部

「29秒讓你X出來」　高雄按摩店被抄關店

國3少女墜樓亡　前男友挨告性侵判無罪

花蓮油罐車擦撞機車　女騎士捲車底送醫不治

苗栗龍騰斷橋鋼架支撐　挨罵糟踏古蹟　

更多熱門

相關新聞

無法陪吳淑珍過母親節　陳致中說話了

無法陪吳淑珍過母親節　陳致中說話了

高雄市議員陳致中因涉及父親前總統陳水扁家族相關弊案中，幫母親吳淑珍洗錢，被最高法院駁回上訴，判刑1年定讞，高雄地檢署已發出傳票，通知陳致中5月11日下午3點30分雄檢報到後發監執行。陳致中今天在臉書PO文，今年母親節(5月14日)無法陪媽媽一起度過，最放心不下的是媽媽孱弱的病體。

即／高雄鳳山大停電！1607戶受影響

即／高雄鳳山大停電！1607戶受影響

每個縣市都做小型核電站　郭台銘：24hrs發展軍備

每個縣市都做小型核電站　郭台銘：24hrs發展軍備

淫妻偷吃又嗜賭　遭夫狂刺8刀命危

淫妻偷吃又嗜賭　遭夫狂刺8刀命危

即／高雄2431人買A肝莓果！首波採檢結果出爐

即／高雄2431人買A肝莓果！首波採檢結果出爐

關鍵字：

老司機高雄按摩店被抄29秒出來5星評價

讀者迴響

熱門新聞

企鵝妹認「無套1晚3次、5砲友↑」！大尺度約砲史曝

全台變天！首波梅雨最劇時間曝　冷空氣接力降溫

直擊陳漢典深夜約會《天才衝衝衝》女星！

響尾蛇斷頭自咬身體　詭異影片曝光

1飲品超傷腎！　腎臟醫勸「快戒掉」：3病風險也增

劉雨柔離婚半年「新歡是T1球星」！同車火熱互動被拍

13人吃海鮮結帳4萬1　米其林餐廳說話了

護士打視訊「嫌儀器吵」拔掉！　85歲病患亡

汪小菲剛離開大S家「小S車就來了」

立夏要來了！這生肖小心「車關」放1物破霉運

媽媽帶3女兒玩水全遭海浪捲走！2女溺斃

澳洲研究機構：愛口交罹口咽癌機率高8.5倍

店員超商門口嘿咻醉女　誇張畫面曝光

許光漢老街「十指緊扣日本女星」　近身護花趕飛蛾

5／6立夏「運勢翻紅」 生肖TOP3

更多

最夯影音

更多
女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」

女友上學睡過頭求助男友　他狂騎29公里「為愛衝鋒」
畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

畢業考完「丟書下樓」狂歡　成功高中校長：記得清就好

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

《黑暗榮耀》孫慏悟爆紅狂被要合照　和李蓑羅私下對話「跟劇一模一樣」XD

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

李多慧「男友視角」遊九份！　露鎖骨：想在裡面游泳嗎❤

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

駕駛喊「你看那三寶」　下秒竟直擊2騎士相撞

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面