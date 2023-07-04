36.8萬人搶購通勤月票！上路3天「155.8萬人次使用」　搭捷運最多

▲通勤月票上路3天，已有155.8萬人次使用。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南三大生活圈TPASS通勤月票7月上路，公路總局統計，目前已超過36.8萬人次加值月票方案，另上路3天則有155.8萬人次搭乘，其中捷運高達77.5萬人次、公車50.5萬人次、台鐵則有17.2萬人次。

北中南生活圈公共運輸通勤月票7月1日上路實施，公路總局表示，累計至昨(3)日為止，已有約36.8萬人次加值公共運輸通勤月票方案，其中基北北桃生活圈24.7萬人次、中彰投苗生活圈2萬人次、南高屏生活圈10.1萬人次，購買月票人數持續增加中。

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此外，累計至昨(3)日為止，已有155.8萬人次使用月票搭乘各類公共運具，其中台鐵有17.2萬人次，捷運(含輕軌)最多，則有77.5萬人次，包括基北北桃生活圈74萬人次、中彰投苗生活圈9,818人次、南高屏生活圈2.5萬人次。

另公車、客運也有55.2萬人次搭乘，包括基北北桃生活圈50.5萬人次、中彰投苗生活圈3.9萬人次、南高屏生活圈8,073人次；其他運具包含公共自行車及渡輪等則有5.9萬人次，其中基北北桃生活圈4.9萬人次、中彰投苗生活圈3,907人次、南高屏生活圈6,618人次。

公路總局表示，三大生活圈公共運輸通勤月票已上路實施，不僅可減輕通勤交通負擔外，也可節能減碳，並促進都市減壓，呼籲民眾多使用。