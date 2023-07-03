柯文哲8年任內替新北蓋捷運？　蔣市府低調答：各界自有公評

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前表示，民眾黨總統參選人柯文哲在台北市長任內沒蓋半條捷運，使柯反擊北市捷運局到新北幫忙蓋捷運，結果又被侯辦批評「割稻尾」；面對柯文哲任內有無蓋捷運議題越演越烈，「挺侯派」台北市長蔣萬安的北市府僅低調回應，相信各界自有公評。

針對侯友宜批評柯文哲8年沒蓋捷運，而柯反擊北市捷運局幫忙蓋新北萬大線、環狀線一事，台北市政府究竟有無幫忙新北蓋捷運？台北市政府發言人殷瑋3日僅低調回應，「柯市府任內捷運工程相關成績如何，相信各界自有公評。」

殷瑋提及，蔣萬安就任後，東環段已獲核定，展開細部設計、用地取得及施工等相關作業，預定2年內動工，「環狀線南環段CF670A區段標工程」已開工動土，信義線東延段預計在2025年底完工。

關於此爭議，柯文哲3日上午稱，自己擔任台北市長任內，將捷運發展以台北市市區為主，環狀線第一階段的中環段，都是台北市去蓋的，另外萬大線一期、二期，目前整個環狀線規劃，「有啦！我們都有在蓋！」且侯友宜在好幾年前曾說過，非常感謝台北市政府幫新北市蓋捷運。

柯文哲強調，做事就做事，大家都是替台灣做，「也許他（侯友宜）講錯了，這就是一時口急、忘掉了，他以為在新北市蓋的捷運，就是新北市蓋的，錯了，新北市蓋的捷運都是台北市捷運局蓋的。」

而侯友宜3日則說，感謝台北市工務單位多年幫忙新北市蓋捷運，「新北大部分的捷運都是由台北市的工務局幫忙蓋的」，但台北市有沒有捷運完成，「事實就是事實」。