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行人闖紅燈！小黃駕駛抗議「她瞄一眼照走」　工會怒吼「加重罰責」

記者李姿慧／台北報導

為擺脫行人地獄惡名，6月30日起，汽車不讓行人重罰6千元，警方宣導行人闖紅燈也要停讓，若未保持3公尺距離雖原則不罰汽車，但若肇事，汽車和行人雙方都得開罰且有肇責，近來計程車駕駛頻遇到行人闖紅燈急煞，工會不滿警方取締鎖定駕駛人，且行人闖紅燈僅罰500元不符比例原則，要求提高行人違規罰鍰。

▲▼行人闖紅燈，小黃駕駛停讓抗議後依舊照走。（圖／工會提供）

▲行人闖紅燈，小黃駕駛停讓抗議後依舊照走。（圖／工會提供）

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根據交通部統計，今年4月行人30日死亡人數為31人，比去年同期增加10人，大幅攀升47.6%，今年1到4月行人死亡共134人，也比去年同期多12人，增加9.8%。根據肇因分析，行人闖越行人穿越道，未依規定行走行人穿越道、地下道、天橋而穿越馬路，以及滑手機等都是肇因之一。

6月30日起，汽車不讓行人重罰6千元，不過也頻傳行人闖紅燈事件，由於行人違規仍要停讓，若未肇事雖原則不罰汽車，但也引爆駕駛人不滿。

一名計程車駕駛昨(3日)開車遇到行人闖行，怒向工會投訴，根據行車影片顯示，計程車在綠燈路口正準備通過，發現一名女行人正走入斑馬線，嚇得該名駕駛緊急剎車，並對該名行人喊：「小姐，妳紅燈欸」，未料該名女行人僅瞄計程車駕駛一眼，依舊繼續闖紅燈過斑馬線，隨後有機車從旁高速飆過，所幸該行人已通過斑馬線。

▲▼行人闖紅燈，小黃駕駛停讓抗議後依舊照走。（圖／工會提供）

▲▼該路口綠燈下，一行人闖紅燈，小黃駕駛停讓抗議後依舊照走。（圖／工會提供）

▲▼行人闖紅燈，小黃駕駛停讓抗議後依舊照走。（圖／工會提供）

另還有一名計程車駕駛提供行車紀錄器，影片中駕駛行經閃黃燈路口，突然發現一名行人已站到路口，計程車停讓後，該行人先是站著邊穿整褲子，接著沒幾秒後就跑掉，讓停讓駕駛一頭霧水。

台灣數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾表示，行人闖紅燈也要停讓，根本是「霸王條款」，工會正在蒐集影片，將向交通部反映，對計程車從業人員來說，即便開車遵守交通規則，但馬路上風險仍高，行人不守規矩，風險在誰身上？

李威爾表示，政府推動任何政策應該多方考慮，行人闖紅燈罰責僅有5百元，政府對汽車不讓行人罰責卻高達6千元，若萬一行人闖紅燈，駕駛人剎車不及撞上還要賠好幾百萬，交通部認為用較重罰責可以快速改善不停讓行人的行為，但政府對行人違規的要求是甚麼？僅罰5百元，撞死還要賠，根本不符比例原則，要讓行人事故降低，不是只有駕駛人要努力，行人也要遵守交通規則。

▲▼一行人邊穿整褲子邊站在路口，計程車停讓後卻走掉。（圖／工會提供）

▲一行人邊穿整褲子邊站在路口，計程車停讓後卻走掉。（圖／工會提供）

李威爾說，他日前也曾遇到行人闖紅燈，他無奈跟對方說「你闖紅燈」，行人自己不遵守交通規則，才來說行人地獄，他呼籲政府除已加重駕駛人罰責外，也應該要加重行人違規罰責，兩邊罰責都提高，全面教育，才能把事故降下來，工會目前正在蒐集行人違規的相關證據。

對此，交通部表示，現行行人違規依照《道路交通管理處罰條例》第78條就可以取締舉發，交通部也會跟警政署討論，針對行人違規加強執法力道。

至於是否加重行人罰責，交通部表示，民國111年11月30日曾修法將行人闖紅燈罰則從300元提高為500元，是否再提高，會綜合考量後配合立法院修法。

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