鄭正鈐欠債1500萬被判還　邱顯智曝債主是15億吸金案主謀

▲立委邱顯智召開「呼籲鄭正鈐出面說清楚與鐘家蔆之間的投資往來」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委鄭正鈐2017年以「支票貼現」方式向台中商界鐘家蔆陸續調款新台幣1500萬元，鍾女後來討債未果提告，新竹地院審理終結，判決鄭正鈐須如數償還。時代力量立委邱顯智4日踢爆，鐘家蔆是詐騙上千人，受騙金額高達15億元的虛擬貨幣吸金案主謀之一，高喊打詐、卻跟吸金案主嫌週轉1,500萬的鄭正鈐，到底與鍾女有什麼樣的「投資往來」？

鄭正鈐2017年為了選舉週轉向台中的名媛鐘家蔆陸續借了1,500萬，事後卻不還錢，對方提告後，法官判決鄭正鈐必須如數償還。鄭正鈐受訪時表示，「與對方有許多借貸、投資往來」，雙方對於金錢往來的認知不同。

邱顯智表示，對鄭正鈐提告的鐘家蔆是誰？她是詐騙上千人，受騙金額高達15億元的「IRS國際儲備集團」虛擬貨幣吸金案主謀之一。

邱顯智指出，他們以投資虛擬貨幣為名，號稱一年收益可達355%，最後把騙來的錢都轉成比特幣匯出躲避追查，民眾血本無歸。去年台中地院一審判決鍾女9年徒刑。根據吸金案的判決書，鄭正鈐向鐘女借錢的時間，恰好是鍾女自2017年4月起加入吸金集團的時間。

邱顯智質疑，過去常在媒體上高喊打詐、卻跟吸金案主嫌週轉1,500萬的鄭正鈐，到底與鍾女有什麼樣的「投資往來」？投資了什麼事業？有沒有捲入吸金詐騙案？

邱顯智指出，根據司法院的判決資料，鄭正鈐委員從2017年起就有大量的債務糾紛，涉及金額高達幾千萬，如此複雜的財務狀況，要怎麼獨立履行立法委員的職責？

邱顯智表示，身為中央民意代表，不應跟詐騙吸金有任何牽扯，相信這也是鄭正鈐過去的主張。所以，請鄭正鈐不要雙重標準，出面說清楚，不要再用「認知不同」等等含糊的理由來敷衍。

