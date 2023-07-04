稱非傳統政治人才能領導台灣　郭台銘經濟5布局：打造黃金30年

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近日宣布「重出江湖」，不只針對高等教育提出5大政策，今（4）日也對國家經濟戰略發表5大布局，喊出打造台灣下一個黃金30年。郭台銘直言，許多中小企業主告訴他「焦慮到無法成眠」，但政客只關心個人與政黨利益。郭強調，「能為兩岸帶來和平、能為經濟帶來繁榮、能為社會帶來正義，具有開創精神的經濟人，非傳統的政治人」，才有資格成為中華民國未來領袖。

郭台銘今午在臉書發文，表示2018年美中貿易戰開打，全球陷入「新冷戰」（New Cold War），以美國與中國大陸為首的兩大集團，從國防、經濟、金融、貿易、外交，到地緣政治，隨處可見兩大強權政治角力的痕跡，兩隻大象的衝撞，已經對台灣經濟與民生產生嚴峻的衝擊，「出口連十黑」、「進口連七黑」、「工業、製造業指數連十二黑」、「總體經濟連續兩季負成長」，也對中小企業與民生經濟產生巨大衝擊。

「許多中小企業主告訴台銘，焦慮到無法成眠」，郭台銘說，從聯合國「2050淨零碳排」宣示、歐盟試行「碳邊境調整機制」（CBAM）、數位轉型瓶頸，到最新「台美21世紀貿易倡議」影響，對台灣近160萬家中小企業（占全體企業逾98%）都是轉型升級的關鍵，也是無比嚴峻的挑戰；小市民的生活不好過，去年（2022）每人每月經常性薪資平均為44,417元，年增2.8%；每人每月總薪資年增率也達3.45%。但納入通膨因素，實質經常性薪資為41,357元，年減0.15%，已經連續兩年負成長。

郭台銘表示，低薪、高房價、青年高失業率問題依然無解，但政客只關心個人與政黨利益，抹黑、造謠、攻訐佔據媒體版面，有誰真正關心台灣面臨的問題、中小企業面臨的困境，小老百姓面臨的壓力。他並強調，根據美麗島電子報6月底最新民調顯示，60.1%民眾認為「包括物價、就業、經濟景氣，國內目前的整體經濟情況並不好」；80.2%民眾認為「明年新總統與執政黨應該優先重視『提振國內經濟』」，在所有選項中排名第一。

「能為兩岸帶來和平、能為經濟帶來繁榮、能為社會帶來正義，具有開創精神的經濟人，非傳統的政治人」，才有資格成為中華民國未來領袖，郭台銘說，他將領航台灣跨越挑戰，改變台灣帶給大家新希望，因此提出五大主張：第1、重塑台灣在全球經貿戰略布局，成為G2供應鏈「全球經貿樞紐」；第2、思索三大產業次世代龍頭明星，成為經濟持續增長發動機；第3、協助中小企業因應變局，讓台灣成為「隱形冠軍」孵化器。第4、關注民生經濟，實現社會正義，全民共享經濟果實。第5、創造兩岸和平，才能引資納才，增加國家整體競爭力。

郭台銘強調，「和平、繁榮、清廉」是台灣生存的命脈，「願景、格局、戰略」是未來領袖的高度，「台灣人民希望改變，改變帶給台灣人民希望」。郭說，不論未來擔任甚麼角色，他都熱愛中華民國，「打造台灣下一個黃金30年」，不僅是他為中華民國的「國家總體經濟戰略布局」，更是對中華民國與台灣人民始志不渝的承諾。