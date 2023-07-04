提「兵役四個月」挨轟　侯友宜強調「1條件」才有可能恢復

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨日在節目上提及堅決反對「大學兵役3＋1」專案，並喊出恢復4個月兵役。不過這樣的言論遭民進黨認為，是為了選舉犧牲國家安全。對此，侯友宜下午透過競選辦公室發聲明表示，他沒有反對兵役延長一年，提及到的4個月兵役期，是要建立在兩岸處於和平穩定關係後，才有可能恢復。

對於近日中央堆動的「3+1教育方案」侯友宜昨日在節目上表達反對意見，因為這導致大學學制混亂，且只有男性可以參與，女生卻不行，造成教育資源分配上的不均，也壓縮學生學習的時間，這完全行不通，更重要的是，現階段民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，不得不延長兵役一年，「我當選總統，會努力確定兩岸穩定和平，確定兩岸穩定和平以後，我就恢復四個月」。

但這樣的言論遭民進黨立委王定宇痛批，侯友宜為了選舉而犧牲國家安全，台灣人民的智慧應該比他高；民進黨立委劉世芳則狠酸，侯友宜的判斷與眾不同，真的是「天兵」。

侯友宜回應，他沒有反對現在的兵役延長一年，今天不得不讓兵役延長一年，是因為在民進黨執政下，已造成兩岸兵凶戰危、來到瀕臨戰爭邊緣，所以這是不得不的選擇，但他要強調的是，他反對的是民進黨3+1兵役政策的主張。

侯友宜說，昨天談到回到4個月兵役期是有一個重要前提，這是要建立在兩岸處於和平穩定關係後，他當選總統他一定會努力與對岸建立互信與對話機制，讓台海重新回到和平穩定，這才有可能恢復四個月兵役。

「美國是我們長久以來最堅強的盟友」，侯友宜說，他當選總統後，他一定會加強國防戰備，一定會維護自我防禦能力，一定會持續對美軍購。

