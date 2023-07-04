震傳媒民調／三腳督柯文哲「坐二望一」　只輸賴清德0.1百分點

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統大選剩下6個多月，震傳媒公布最新民調，若選舉維持藍綠白三腳督的局面，則民進黨的參選人賴清德以29.9%支持度領先，民眾黨的柯文哲29.8%緊追在後，國民黨的侯友宜則獲16.0%墊底。值得注意的事，若以政黨傾向來看，綠白支持者都已歸隊，而國民黨僅55.5%選擇侯友宜，另21.6%則流向柯文哲。

根據震傳媒民調，賴清德29.9%、柯文哲29.8%、侯友宜16.0%，另23.8%無法選出任一人，0.5%拒答。其中，柯文哲49歲以下的支持者最多，20到29歲支持度更過半來到56.2%，賴清德則在50歲以上的民眾佔優勢，60-69歲支持度達39.4%。

進一步就政黨傾向進行交叉分析顯示，民進黨有80.0%支持者挺賴清德，民眾黨有78.7%支持者挺柯文哲，而國民黨方面，55.5%選擇侯友宜，還有21.6%選擇柯文哲。

另外，從3人的本命區來看，賴清德在台南市拿下48.9%支持度，柯文哲在台北市也獲42.8%，二人都在該區維持大幅度領先，但侯友宜在新北市卻只有19.9%，還輸給賴清德跟柯文哲。

此民調由震傳媒民調透過市話及手機進行，訪問日期為7月1日至7月2日，有效樣本1079人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。使用解聯立方程式計算本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，依電話使用行為的比例進行併檔後，再依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。