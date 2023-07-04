震傳媒民調／郭台銘若加入2024戰局　柯文哲支持度掉最多

▲鴻海創辦人郭台銘、民眾黨總統參選人柯文哲曾於金門浯島城隍廟同框。（圖／記者林名揚翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

震傳媒公布2024總統大選民調，若在藍綠白三腳督狀況下，民進黨的參選人賴清德29.9%、民眾黨柯文哲29.8%、國民黨侯友宜16.0%，24.3%未表態，包括23.8%無法選出任一人，0.5%拒答。而當鴻海創辦人郭台銘投入大選，柯文哲支持度掉最多，達5.4個百分點，換言之，郭台銘會吸走柯文哲的選票。

若郭台銘獨立參選，根據震傳媒資料，賴清德29.8%、柯文哲24.4%、侯友宜15.2%，郭台銘自己則獲14.0%。值得注意的是，與三腳督相比，在四腳督之下，原先未表態的表態挺郭台銘，達7.7個百分點，至於藍綠白三人，則以柯文哲受到的影響最大。

進一步交叉分析，從年齡來看。郭台銘在40-49歲中的支持者22.2%最多；若從政黨傾向觀察，郭台銘國民黨支持者21.1%，另郭台銘也拿走18.6%民眾黨的票。

此民調由震傳媒民調透過市話及手機進行，訪問日期為7月1日至7月2日，有效樣本1079人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點之內。使用解聯立方程式計算本次調查唯手機、唯市話、市話手機都有的比例，依電話使用行為的比例進行併檔後，再依內政部最新人口資料，對戶籍地、性別、年齡、教育程度進行多重反覆加權。