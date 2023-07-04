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侯友宜「憲法九二」論述起源於藍大老宴　江啟臣曝侯馬溝通內幕

▲▼國民黨總統參選人侯友宜7/3接受媒體人趙少康專訪，專訪結束後接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨總統參選人侯友宜昨接受媒體人趙少康專訪，表態支持憲法九二。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜表態接受合乎中華民國憲法的九二共識，過去擔任黨主席時便拋出「憲法九二」論述的國民黨立委江啟臣今（4）日表示，當初提出基於中華民國憲法的九二共識，除了對外宣示反對任何消滅中華民國的主張，也藉此來定位兩岸關係，鞏固藍營支持者；他更透露，日前在國民黨前秘書長李乾龍作東的宴會上，前總統馬英九向國民黨總統參選人侯友宜闡述九二共識，侯友宜聽完後透過競辦向江索取「憲法九二」相關資料。

江啟臣今日上午受訪表示，2020年總統大選時，國民黨沒機會把九二共識原意說清楚，選前不管是中共國家主席習近平談話，或是綠營操作，九二共識都被抹紅的相當嚴重，而且完全被扭曲成「一國兩制」，原本是讓兩岸可以求同存異的共識，卻讓國民黨在兩岸上遭遇到很大的挑戰。

「我上任黨主席後，就針對九二共識論述的說法進行檢討」，江啟臣回憶，他在2020年全代會提出「憲法九二」報告，會中也順利通過黨務改革方案。基於中華民國憲法的九二共識，讓大家更清楚知道九二共識原意。最重要就是透過中華民國憲法來定位兩岸關係，這是最大公約數，憲法就是定義的很清楚，由憲法來確認中華民國的定位，這樣是國內最大的共識。

至於昨日侯友宜表態支持「憲法九二」，江啟臣更透露內幕，他說，今年四月馬英九剛從大陸返台，李乾龍作東辦一 場「大老宴」，侯友宜也出席了該場餐會。餐敘中馬有提到他在大陸一路多次提起中華民國，也講了主張九二共識的內容。

餐會上江啟臣也向侯友宜補充，自己擔任黨主席時，檢討2020大選打敗仗，九二共識影響選情甚鉅，因此把當初的檢討，以及憲法九二共識論述在現場向侯說明，後來侯友宜團隊也有跟他索取資料，經過侯團隊內部討論後，侯友宜才在昨天拋出合乎中華民國憲法的九二共識。

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