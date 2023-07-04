要脫單了！4生肖「下半年桃花旺爆」　第1名身邊人都對你有興趣

▲4生肖被點名下半年桃花運很旺，脫單在即。（示意圖／取自pakutaso）

記者李佳蓉／綜合報導

2023年已在不知不覺中飛速過了一半，塔羅牌老師艾菲爾近日分析下半年4生肖將受到月老眷顧、桃花運噴發，能遇到真命天子／天女脫單在即，準備迎接一場浪漫戀情；至於有伴者戀情則如最近的氣溫一路飆升，濃情蜜意看得旁人好羨慕，對未來甚至有更進一步的打算與規劃，快看看幸運的你上榜了嗎。

艾菲爾點名4生肖下半年愛情運勢大爆發：

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第4名：生肖羊

下半年愛情運將有大幅度的進展，單身者開始主動想認識異性，積極拓展交友圈，過去的戀情雖不順利，但你並未因此放棄或失去信心，這是很好的態度。切記，把自己打扮得體面，相信自己的魅力，相信距離脫單的日子已不遠了。

至於有伴侶的屬羊人，與另一半的感情持續增溫中，可考慮見見彼此的父母或開始討論婚事了，一起規劃未來、共同決定重要的事情，將進一步鞏固你們的感情。

第3名：生肖虎

屬虎人下半年愛情運將充滿驚喜，感情中會出現令你期待的事，會重新獲得愛情的激情與信心，且容易遇到突如其來的告白，或結識以前你從未考慮過的對象，最終互有好感並開始交往。記得放假多外出走走，藉此能接觸更多潛在對象。此外，也要留意身邊異性，若有感覺不錯的對象可再深入了解，會發現許多過去沒注意到的優點。

對於已有另一半的生肖虎來說，下半年愛情運勢穩定發展，兩人可以安排假期一起出遊，更能了解彼此的價值觀與人生觀，享受相處的時光、互相支持和理解，有助關係進一步再加深。

▲屬這4生肖的有伴侶者，感情持續增溫，甚至有步入禮堂、共組家庭的打算。（示意圖／記者黃克翔攝）

第2名：生肖狗

屬狗人下半年桃花運超好，無論走到哪都引人矚目，容易與浪漫戀情相遇。然而，你要注意在初次接觸時需確認對方是否真的單身，有助於促使一段長久關係的發展，你可能會遇到一個細心呵護你的人，務必把握機會。此外，若身邊有熟識的異性朋友，也不排除會成為你的戀人。

非單身的生肖狗感情則會越來越穩固，若想討論婚嫁事宜，建議可在秋末冬初開始籌備，雙方得多留意對方感受，多傾聽彼此的想法、加強溝通，如此一來能更鞏固關係。

第1名：生肖鼠

屬鼠人下半年桃花運非常旺盛，周邊異性都對你表現出濃厚興趣，希望與你能有更進一步接觸，這時你會很清楚自己想要的伴侶是什麼樣子，不需要再四處尋尋覓覓，能快速又準確地辨別誰是真心愛你的人。但也要提醒，別錯過任何相親的機會，因為很可能在這場合中遇到真命天子。

對於有男、女朋友的生肖鼠來說，下半年有機會解開過去因溝通不良而產生的誤會，能互相理解和體諒。雙方的家長與親友也會給予祝福，感情之路將會順暢無阻。