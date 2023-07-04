5星座男「談戀愛忽冷忽熱」！第1名連自己都搞不懂自己

▲在妳的戀愛路中，也曾遇過讓妳猜不透的星座男生？（示意圖／記者許力方攝）

文／亞提米斯

這應該也算是種壞男人的典型？談起戀愛時態度忽然很熱情、挑起對方心中的某些思緒後卻又突然消失無蹤，或是前一天才熱情的講電話吻別說再見，接著連幾天卻都上演失蹤記或電話沒開機，消失找不到人連LINE、FB等各種管道都找不到，沒過幾天又突然出現又回到熱情不已的態度，冷熱差別很大又很極端，這究竟是種談戀愛的高超手段，還是種天生的個性使然呢？跟著亞提米斯來看看，究竟是哪些星座的男人談起戀愛容易這樣吧！

※請參考太陽&金星星座

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第五名：巨蟹男

心情主控一切，巨蟹男就是個標準的紅綠燈臉。坦白說巨蟹男很在意女方的想法，所以盡量會保持關懷的態度，只不過巨蟹男臉皮薄，心情起伏又非常的大，他們很怕自己的情緒風暴會殃及池魚傷到女方，所以往往就會習慣性的耍自閉。

關心妳的時候很關心、呵護備至，但是心情不好的時候就是自己把自己給關起來，面對喜歡的人有時也一句話都吐不出來，一張臉綠到發青，讓女生常常有點擔心卻又不知道該怎麼辦才好。但特別是他們悶在心頭又悶的這個時候，他們通常需要的是個擁抱。

第四名：天秤男

他們只是在等妳的反應。天秤男是屬於網球王子的類型，就是如果他打過去的球妳沒有回或是回的力道太低，天秤男會覺得不知道該怎麼繼續下去，態度就會一整個冷掉，他們喜歡一來一往很順暢的感覺，就怕妳的反應不如他們所料。

有時候就是想太多、還在想，加上表現是非常走溫吞優雅路線，天秤男面對愛情時就容易讓女生覺得時冷時熱，他們走盡量均衡的路線，會慢慢調整面對女生的態度，所以這種忽冷忽熱的狀態是會越來越少出現的，但在還不是太熟悉彼此的時候，是滿常冷熱失調的。

▲花心射手男會根據對方的反應，決定要多花時間在誰身上。（示意圖／記者李佳蓉攝）

第三名：射手男

花心期的射手男，或該說是還沒有想定下來的射手男還滿容易會有這種情況。他們容易一時熱情的追求某個女生，但是突然被別的事物吸引過去時，就會先放著不管，或者是，有些射手男一次也不只追求一個女生而已。

人畢竟只有兩隻手一張嘴和24個小時，射手男如果還是愛玩的狀態下，加上下半身思考作祟，當然是哪邊反應好就往哪邊去，哪邊反應「更好」就會找時間轉向，玩完了覺得不夠理想就再換人，在還是走玩咖路線的時候，射手男有時難免就是這樣。

第二名：天蠍男

這是種手段，很多天蠍男都還滿喜歡這樣的方式，他們是很精的人，特別是在愛情方面。有點像是下釣勾一樣，有時拉高點、有時放低點，有時多給妳一些、有時冷冰冰，一邊去注意妳的態度如何轉變，看看妳是不是非他不可。

佔有慾重又喜歡被緊抓著的感覺，如果女方的態度太隨性，並沒有被他這種忽冷忽熱的態度給搞到神魂顛倒，天蠍男是會很挫折的，甚至於會懷疑這個女生不夠在意兩人間的關係，這也算是種測試，畢竟這是種疑心病很重的男人。

第一名：雙子男

有時候他們連自己都搞不定自己，更不用說妳怎麼可能會搞得清楚他們在想什麼。這是一個腦袋思考轉變超快的男人，嘴巴一邊在說話、腦袋裡頭一邊在轉啊轉的，心情好壞也不見得寫在臉上，只是態度就會變得時冷時熱。

覺得感覺對的時候就很開心，接吻擁抱再超過點的行為都來，心情不如意或覺得哪邊不對的時候，轉頭就走或是一張冷冰冰的臭臉，有時候是有壞主意的時候活潑又愛說話，突然想一個人靜靜時會叫妳走遠點不要吵，全憑一念之間的心情，想愛就熱情、不想愛就整個冷。

本文經授權轉自：亞提米斯