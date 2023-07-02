12生肖下半年「幸運月」曝！屬雞仍太歲衝擊　這類人財運大噴發

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

今年已經過了一半，如果覺得上半年過得不好，與其唉聲嘆氣，不如好好把握下半年！塔羅牌老師艾菲爾近日分享12生肖下半年的幸運月份，希望大家都能夠把握時間轉運。

艾菲爾在臉書分享12生肖2023年下半年的幸運月份，內容如下：

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►生肖鼠：農曆八丶十丶十二月

財富廣進丶喜氣到臨

上半年的努力衝刺之下，你已經為自己打下良好的根基，因此在入秋後，財錄豐厚的農曆八月，是真的值得你期待一下。延續這一波好運，農曆十月所有的好事都有機會開花結果，傳出好消息。一直到十二月，子丑六合，一切和和滿滿。雖然一整個下半年的好運氣是斷斷續續的，但還是有機會在年終時刻，寫下令人笑開懷的完美句點。

►生肖牛：農曆七丶八丶十一月

六合康丶三合隨丶貴人扶丶吉星照

「三合六合相簇擁，貴氣臨門神氣爽丶福星財富高掛天」是你下半年一開始的寫照。事業丶愛情丶財運都能一帆風順的好運到。夏末秋初的你整個人可說是滿面春風，這波好運必須懂得把握，因為這有機會讓你順利度過2023。

►生肖虎：農曆八丶十一月

貴人照臨丶消災納福

過完上半年在工作丶財運丶名聲方面都迎來好消息的時期，在下半年之後，這種突如其來的好運將減少，你反而必須珍惜農曆八月丶十一月，有貴人幫扶的機會。若是遇到不開心丶不如意的事，只要把握這兩個月，尋求有力人士的幫忙，多半還是可以順順利利的呦。

►生肖兔：農曆七丶九丶十丶十二月

本命逢合丶災厄減輕

適逢本命年，經歷了農曆開年至今的蟄伏，是不是有記得給自己安排看看山丶看看海的行程了呢？下半年一切都將漸入佳境，財運貴人運都逐漸回來了，2023所有的壓力終將雲淡風輕丶談笑帶過。財務問題好好處理，或許在下半年末會有好的結果。

►生肖龍：農曆七丶八，十～十二月

倒吃甘蔗丶漸入佳境

下半年的好運都被你奪走了！要財得財丶要桃花得桃花，要功名得功名。事業丶愛情丶財運都是一帆風順的好運到。秋末冬初將處於運勢的巔峰，讓你整個人可說是滿面春風。遇到好運要記得助人為樂，綿延自己的福氣，為自己的未來打下基底。

►生肖蛇：農曆七～九月丶十一月

健康舒心，富貴榮華

撐過上半年考驗的生肖蛇，終於在下半年可以逐漸展露笑容，老師要提醒你多嘗試新的事物，別被上半年的阻礙嚇到而不敢挑戰新事物，因為夏末秋初一切都會好轉的。如果有考試升遷的人生安排，基本上都可以見到好的進展。

►生肖馬：農曆八～十月

百計順心丶祥瑞跟隨

生肖馬在2023上半年，基本上可以說是過得順順利利，平時就按部就班的你，一路上穩健地幫自己計劃著生活中大大小小的事，自然能為自己減少很多麻煩事。下半年的夏末秋初之時，基本上還是接到秋收的好運勢，只要能平心靜氣，就不會自亂陣腳，打亂過去的安排。

►生肖羊：農曆七丶十丶十一月

災厄消散丶科甲連登

下半年運勢呈現「有驚無險」的生肖羊，在這些吉運月之中，身旁總有祥雲環繞。行善之家必有馀慶，只要懂得感恩與付出的真諦，一切災厄都會如同泡影般消散。若需要得利之人出手相助，十月左右可以開口試試，成功機會大增。

►生肖猴：農曆八丶十一丶十二月

冬令季節，紫氣東昇丶貴人相助

下半年運勢對於生肖猴而言是吉凶相依的，夏末秋初時可多注意健康狀況。下半年如果遇到阻礙，就當作是人生歷練，只要撐到冬季，自然就能好轉。遇事從容面對，切莫慌張，病急亂投醫，反而容易誤事。平時就要說好話丶做好事丶心存善念，遇到阻礙時，就可擁有福報與智慧應對。

►生肖雞：農曆九丶十二月

太歲衝擊，漸遇阻礙，但求平和

現在還是農曆五月，如果有機會立馬解決的事，就不要拖到下半年。下半年主要還是受到太歲衝擊，前行阻礙丶有志難伸。若是上半年已經感覺有些該解決的事一直沒有得到好的進展，這樣在下半年就要把握農曆九月丶十二月這兩個吉運月，在此時尋求幫忙與試著溝通解決，事半功倍。

►生肖狗：農曆十丶十一月

進財喜氣又團圓

上半年的運勢較好，但下半年的吉星較弱，生肖狗會可能會感覺到比較心累，還好農曆十月丶十一月一連兩個月的吉運月，讓受到苦難折麽的心，有這段時間可以稍作休息丶恢復，甚至是傳出喜訊，來個一喜破三災也不無可能。財運則可能要等到農曆十一月，那時候口袋滿滿，笑開懷。

►生肖豬：農曆七丶十一月

反差生活，學習感恩丶惜福

上半年運勢無法擋的第一名就是生肖豬了，有口福丶好財運，犯個懶事情都能自動解決。但是到了下半年，這運勢反差著時有點大。 「要求好運，就必須自己先懂得付出」，在農曆八月之後就靠這個日常心法，讓生肖豬趨吉避凶了。平時說好話丶做好事丶心存善念，基本上還是可以在2023年尾順利收官。