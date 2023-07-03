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12星座「7月運勢」曝！天蠍運氣絕佳、金牛注意家庭問題

12星座7月運勢。（示意圖／pixabay）

▲7月有冥王星、土星、海王星、金星4星逆行，將深深考驗人性。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序進到7月，塔羅牌老師艾菲爾表示，目前冥王星逆行挑戰著摩羯座，讓你勇敢面對自身的轉變與成長，土星逆行於雙魚座，引導你深入內在探索真正的渴望，海王星逆行同樣影響雙魚座，提醒你揮別幻象，追求內心的清晰與真實，7月開始，超級滿月、木星合月和新月注入能量，開展新篇章。

以下為12星座7月運勢（參考太陽與上升星座）：

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白羊座

白羊寶寶的7月是尋找機會的好時機。直覺也很清楚，似乎可以說是一個幸運的月份，朝著好的方向發展。無論是工作、愛情，還是人生規劃，似乎有很多種方法可以讓你的理想得到實現。您可能有機會獲得過去錯過的成就。清楚你過去缺少什麼以及你過去失敗的原因，並為這次成功而行動和做出決定。由於白羊寶寶的性格影響，很可能會變得有些膽小，對弱者給予不必要的憐憫。有時你應該無情，把自己放在別人之前，一點點自我中心可能是你現在需要的。錯過了就不會再來了，就把這份感覺留著吧。

金牛座

金牛寶寶在7月要謹防人際運勢下滑。變化極端到可以是把好朋友變成敵對關係一樣，很有可能會出現工作上的敵對和情敵，他們會想出各種計策來智取你，但似乎最好的預防方法就是不要太擔心他們。家庭內部可能會出現問題，你每天都在感受的事情，因為很難說而保持沉默，會突然從你嘴裡說出來，成為一個問題。日積怒氣的人，有話要說的人，要比平時更小心地管好嘴巴。或者，盡量不要和你希望改善關係的人在一起。

雙子座

雙子寶寶的7月還算是一個穩定的月份。事情可能進展緩慢，但無論是愛情、工作還是學習，都有跡象表明你正在穩步前進，認真的努力肯定會給你加分，您將能夠看到您與一直在努力奮鬥的伴侶的關係穩步發展。似乎可以將目標修改為更高的目標，適度傾聽周圍的聲音，最後通過自我判斷來決定吧，所以可以說這個月在感情方面會稍微輕鬆一些。跟別人借的東西要慎重對待，千萬別想著就算把東西弄壞了，花錢也能修好。

巨蟹座

7月的巨蟹寶寶人際運勢似乎得天獨厚。您將能夠與周圍的人建立良好的關係並建立新的聯繫，無論是工作還是愛好，你似乎都會通過與朋友一起工作來取得成果。哪怕你第一印象覺得它不好，但在很多情況下它似乎出奇的合適，向前邁出一步並嘗試更好地了解對方是個好主意。有些人可能居心叵測，別有用心，但似乎你可以在正確的時間獲得支持，使你免於失敗和垮台。即使你犯了一個小錯誤，你也可以從中恢復過來，所以不到最後不要放棄，要頑強地與之抗衡。

獅子座

獅子寶寶的7月似乎會過得不錯。明確自己的目的和目標，表現出一下子把今年的部分清理乾淨的氣勢和果斷。不要讓您的時間浪費，如果你有一個愛人只是花時間在一起，除此沒能感到其他的感受，那你可能要重新考慮這段感情，從長遠來看，它不會給你帶來任何好處，最好不要試圖根據外表或教育背景來匹配某人。雖然人際運勢不低，但也有判斷失誤的可能。可想而知，你可能會被這樣的陪襯誤導，誤會本質。以對方的言行來衡量是個好主意，當有人談論偉大的夢想時，你的心可能會顫抖，但你也應該看看他們是否有能力這樣做。

處女座

處女寶寶的7月將是充滿挑戰的一個月。不僅能接受挑戰，還能看到成功之後的未來，所以或許迎難而上，大成長可期。面對失敗再試一次可能是個好主意，因為你已經面對過，並從高牆反彈，以及你已經放棄的事情。在利用上次吸取的教訓的同時，如果您看到一條新路徑，請嘗試實施它。處女寶寶有時傾向於倒退思考問題，做到這一點的一種方法是敢於只展望未來，只想像結果，然後採取行動，想像自己達到了目標，頭腦中沒有任何消極的想法或結果，只是想像一個快樂的結果。

天秤座

天秤寶寶在順風順水的7月更要注意周圍的環境。你也可能面臨光靠動力無法解決的問題，當事情進展順利時，意識往往會將其他事情拒之門外，請多檢查一下重要的東西是否包含在其中，當你得到某人的支持時，一定要回報相應的感謝。另外，今年7月盡量控制你的憤怒，你是平衡型的天秤座，但這並不意味著你不能噘嘴，如果是在這個時候發生，似乎是會持續更久一點的問題，通過保持耐心、走開或靈活行事，盡量避免達到憤怒的頂峰。

天蠍座

天蠍寶寶的7月運氣絕佳。你所希望的都將實現，你將獲得方法和力量來清除你已經放棄的不可能或困難的事情，克服障礙和實現目標似乎成真了，與周圍人的關係也會很好，你可以期待結識符合你愛好和品味的新朋友，同時，那個關係不好的人也會從你面前消失，讓你告別鬱悶，唯一重要的是你不要不知所措，不要接受誤解，沒有突然變得偉大，也沒有凌駕於人之上，所以要注意你的言行，讓我們在當前的好運中增加您的新盟友。如果有一座幸運之山，那麼勢必接下來將迎來山谷。通過創造一個現在可以依靠的存在，那時你就可以化麻煩為輕，迅速擺脫困境。

射手座

射手寶寶的7月需要謹慎些。如果你一直只是專注直視前方，你的台被拆了都不知道，所以如果你太相信別人，或者把一切都交給他們，你將成唯一的輸家。如果你不想被別人利用以失敗告終的話，就要多點心眼，最好的做法是在出現問題時退後一步，在情況好轉時繼續前進。與家人共度時光會讓射手寶寶的身心平靜下來。雖然單身射手寶寶可能對新的邂逅不抱太大希望，但因人際運勢本身並不差，射手寶寶只要跨出去，在感情起步初期遇到挫折的機率不高。

魔羯座

7月的摩羯寶寶可延續6月運勢的強勢。在與他人的關係中，將能夠保持良好的距離，不會有大麻煩，小心你的行為和選擇，這樣你就不會製造奇怪的壁壘或激怒自己。沉浸在自己的愛好中是幸運的，如果您的愛好涉及比賽，積極參與可能是個好主意。家裡有麻煩的可能，但似乎可以通過互相幫助來解決。建議魔羯寶寶不要表現出被動的態度，共同努力。另外，一些長期朋友似乎遇到了麻煩，提供建議很好，只是傾聽也很好，如果魔羯寶寶積極參與並以某種方式支持他們，很可能會得到很高的評價。然而，即使你做得很好，你也不應該太努力，充足的休息是必不可少的。

水瓶座

水瓶寶寶在7月會感到鬆散和注意力不集中。在那種情況下，建議水瓶寶寶停止專注於一件事並嘗試各種興趣，去一個你一直感興趣的地方，或者擴展你的愛好類型，或者根據你的興趣增加你的選擇可能是個好主意，如果你一開始覺得它不適合你，就把你的感覺轉移到下一個主題，然後重複，其中，有可能在隨機的時間遇到適合你的東西。看來你也需要小心處理與朋友、戀人、伴侶的關係，即便與人親近，也要以禮相待。好在人際運本身並沒有下降，所以看來如果馬上跟進的話，是可以毫無問題的挽回的。

雙魚座

雙魚寶寶的7月可能是一個有點不穩定的月份，起伏交替。看起來你會忙於起起落落，比如心神不定、精神不穩等情緒高漲，可想而知，與身邊人的距離感不會很順利，人際關係的煩惱也會頻頻發生。有自己的內核固然好，但要有合作意識，接受他人的意見並嘗試理解他們，從正面否定對方是NG的，避免因選擇不當而樹敵。關注自身省思的時間，例如整理你的感受和重新思考你的想法，將使你免於死胡同，並賦予你朝著新的目標前進的力量。

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