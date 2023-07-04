「愛吃回頭草」星座TOP 3！處女戀舊、天蠍吃軟不吃硬

▲分手後你會再復合嗎？（示意圖／CFP）

記者李芷萱／綜合報導

「有一種浪漫的愛，是浪費時間」，分手後兜兜轉轉發現最愛的還是那個人？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查「分手後最容易被挽回的星座」，快來看看你是不是愛吃回頭草的星座！

TOP3，天蠍座

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天蠍座在感情中最在意的就是忠誠和專一，雖然天蠍座標榜敢愛敢恨，但其實天蠍並非鐵石心腸，對於復合採取開放的態度。「天蠍對你還有愛才有可能復合」、「天蠍是接受直球的，或許當下需要時間想一下，需要思考一下和好後的相處方式，但只要他心中還有你，他也是個感情執著的人」、「超吃軟不吃硬，如果沒有做到封鎖，讓你找不到人，只要你好好說，跟我低頭，我是可以好好溝通的」。

TOP2，處女座

處女座平時的性格可能讓人感覺一絲不苟，在感情上也多用理性看待。處女座對待感情十分謹慎，不會輕易表達情感，但會因為念舊而被挽回，答應復合，「只要還深愛你，以處女是變動星座來看，還是會的喔」、「心容易軟又念舊，蠻容易復合的，但前提是沒有撕破臉」、「處女男+1，如果是他主動說再聯絡，那我覺得還有機會，看起來他是在乎你的只不過目前掙扎中」。

TOP1，牡羊座

牡羊座的個性被公認是十二星座中最火爆，但卻有一顆坦率天真的心。在感情方面，牡羊座面對喜歡的對象通常都會主動示好，如果想挽回愛面子的牡羊座，說清楚兩人之間的問題更重要，「我是牡羊座，我也很容易說氣話，脾氣也很衝，但同時我又是吃軟不吃硬的人，有時候只是拉不下面子」、「在對方還有喜歡的感覺的時候挽回是機率最高的」、「牡羊很傲嬌，如果對方心裡有你的話，會自己聯絡的」。

▲最愛吃回頭草的星座。（圖／網路溫度計提供）