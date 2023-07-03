女海中滑槳被巨大雙髻鯊追殺　群眾驚嚇喊「就在你身後」畫面瘋傳

▲鯊魚緊跟在女子身後。（圖／翻攝自Instagram／crossingforcf）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州女子特里布爾(Malea Tribble)在海中從事槳板運動(Paddle boarding)時，身後竟然出現一條鯊魚尾隨，人在船上的丈夫發現後立即通知她快划，其他人見狀也出聲呼叫，要她小心後面，驚險畫面在網路上瘋傳。

來自佛州羅德岱堡(Fort Lauderdale)的特里布爾，上周參加從巴哈馬比米尼(Bimini)出發，跨越85英里海峽前往佛州萊克沃斯(Lake Worth Beach)的槳板比賽，橫渡墨西哥灣一半時，突然被人在船上的丈夫發現身後有一隻巨大雙髻鯊(Hammerhead shark)。

從網路流傳影片可看到，特里布爾正在海中划槳時，身後有鯊魚的背鰭浮現在海中，且一直緊緊跟隨著她，驚險場面讓許多人大喊，「快點划，就在你身後」、「一直緊緊跟著你」，幸好在丈夫的指引下，她當下冷靜應對最後成功脫身。

特里布爾表示，她事後看到影片才知道追殺她的鯊魚有多大，「一開始我感覺到有東西碰到槳板，但以為是海藻，後來根據我丈夫的反應，立即知道那是鯊魚，但我不知道鯊魚有多大，也不知道到底在哪裡」，事後驚訝鯊魚的動作十分迅速，幸好沒有發生危險事件。