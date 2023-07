快訊／費城爆大規模槍擊至少4死　槍手「穿防彈背心」當街掃射

記者吳美依/綜合報導

美國費城西南部的金塞辛地區(Kingsessing)爆發大規模槍擊,一名槍手身穿防彈背心,在街上行走時無差別開火,導致6人中彈,其中4人被宣告死亡。根據警方說法,槍手被追捕時持續開槍,但被逼進小巷後投降。

NBC、《費城詢問報》等外媒報導,當地時間3日晚間8時30分左右,執法部門接獲多人中彈通報,迅速抵達現場應對,醫護團隊也已將傷者送往鄰近醫院治療。警方起初公布至少8人中彈,後來下修為6人。

費城警察局局長奧特勞(Danielle Outlaw)證實,2名傷患皆是未成年人,分別為2歲及13歲的男孩,目前情況穩定。死者年齡介於20歲至59歲之間,皆為男性。

Four people were killed and four others injured Monday night in a shooting in the Kingsessing section of Southwest Philadelphia.



A suspect is in custody, police said.https://t.co/OOzY1dh3V3