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快訊／費城爆大規模槍擊至少4死　槍手「穿防彈背心」當街掃射

▲▼國際最新消息快訊圖。

記者吳美依／綜合報導

美國費城西南部的金塞辛地區（Kingsessing）爆發大規模槍擊，一名槍手身穿防彈背心，在街上行走時無差別開火，導致6人中彈，其中4人被宣告死亡。根據警方說法，槍手被追捕時持續開槍，但被逼進小巷後投降。

NBC、《費城詢問報》等外媒報導，當地時間3日晚間8時30分左右，執法部門接獲多人中彈通報，迅速抵達現場應對，醫護團隊也已將傷者送往鄰近醫院治療。警方起初公布至少8人中彈，後來下修為6人。

費城警察局局長奧特勞（Danielle Outlaw）證實，2名傷患皆是未成年人，分別為2歲及13歲的男孩，目前情況穩定。死者年齡介於20歲至59歲之間，皆為男性。

警方在接獲通報約10分鐘後逮捕槍手，在其身上搜出一把步槍、一把手槍、防彈背心及多個彈匣。此外，另一名疑似持槍械還擊的人士也被拘留。當局仍在調查犯案動機。

大規模槍擊（mass shooting）目前尚無廣泛公認定義，但美國國會研究處 （CRS）一份2013年報告指出，排除以暴力作為達成某種目的之手段，例如搶劫或恐怖主義之後，4名以上受害者遭無差別攻擊死亡，即被認為大規模槍擊。

CNN引述非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據指出，美國今年已經發生至少339起大規模槍擊。CNN及「槍枝暴力檔案」都將大規模槍擊定義為4人以上被槍殺的攻擊事件，不包括槍手。

初稿：09:38
更新：11:36

 
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