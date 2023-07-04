老婆突收到「香蕉照」　正牌夫揪出9年婚外情怒討200萬

記者黃翊婷／綜合報導

江姓人夫2020年間抓包妻子外遇馮姓男子，而且兩人已經曖昧互動9年，甚至傳送裸胸、香蕉照片暗示想要發生性行為，還有「不要太累，要打針」、「深喉嚨」等露骨訊息，讓他感到十分氣憤，因此決定提告求償200萬元。台中地院法官審理後，判馮男應賠償江男25萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲馮男傳送香蕉照片給江妻，被認為是具有性暗示的行為。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

江男在判決書中主張，馮男明知妻子已婚，仍在2011年至2020年間與妻子共同出遊、互傳親密訊息、發送追求信件，顯然已經逾越一般異性間正常社交的程度，嚴重侵害他的配偶權，因此決定提告求償200萬元。

馮男則辯稱，江男早在2020年11月就知道妻子外遇的事情，後來雙方決定不再見面，也會斷絕私下聯繫，2021年1月1日之後就真的沒有聯繫過，況且江男是在2年後才提告，早已超過侵權行為損害賠償請求權時效。

對此，台中地院法官檢視馮男與江妻的LINE對話，發現兩人在2020年6月曾相約清晨5點半在超商碰面吃早餐，還互傳「愛你」、「不要太累，要打針」、「深喉嚨」等露骨訊息，甚至傳送裸胸照暗示想要發生性行為；同年10月11月間他又傳送一張香蕉照片，要江妻「望蕉止渴」。

法官接著指出，馮男承認在2020年之前的1、2年間，曾陸續載送江妻上班，當時有問過對方為何不自己開車，得到的答案是「我先生有時候會去另一家店幫忙，所以沒車」，以此推估，他應該在2018年至2019年間就知道女方已婚。

法官表示，江男表明是在2020年4、5月間發現妻子外遇，並於2022年8月30日提告，所以「2020年5月以前的侵權行為」確實已經超過侵權行為損害賠償請求權時效；但2020年6月至12月間的部分，馮男並未舉證江男是否在起訴前就知道超商約吃早餐、互傳性暗示訊息及照片等事情，因此江男還是可以針對這部分請求賠償。

最後，法官考量到江男是某公司負責人、月收20萬元，馮男則是作業員、月收3.5萬元，最終判馮男應該賠償江男25萬元較為適當，全案仍可上訴。