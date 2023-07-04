變態男綁架12歲女童　監視器拍到「把人塞進行李箱」拖回家性侵

▲男子把女童塞在行李箱中綁架。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西42歲男子比塔(Daniel Moraes Bittar)被監視器拍到，在街上綁架一名12歲女童後，竟然把人塞在行李箱中帶回公寓性侵，警方後來找到昏迷中的受害者，發現她躺在床上，雙腳還被銬住，立即將比塔逮捕。

事件上月28日中午發生在巴西盧齊阿尼亞市(Luziania)，比塔被控在12歲女童上學途中用鎮定劑把人迷昏，監視器拍到他後來拖著一個用布蓋著的行李箱，就這樣一路拖回2樓公寓中。

警方後來接到女童失蹤報案，晚間11時30分前往比塔家中時，發現昏迷的受害者躺在床上，雙腳被銬住，當場將比塔逮捕，後來又在公寓中發現電擊棒、相機、色情內容與氯仿(Chloroform)等疑似犯案工具。

警方調查後發現，比塔身旁還有一名23歲女子維埃拉(Gesielly Souza Vieira)協助犯案。維埃拉被捕後坦承，她在受害女童學校附近埋伏，使用沾有氯仿的棉布把人迷昏後帶到車上。

警方表示，比塔在事發前幾天曾到學校附近偵查，疑似正在尋找目標，而他之所以選擇綁架該名12歲女童，是因為女童是獨自上學，身邊沒有家長陪伴比較好下手，目前案件正在調查中。