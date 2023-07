變態男綁架12歲女童　監視器拍到「把人塞進行李箱」拖回家性侵

巴西一名42歲在一所小學擔任生物老師的阿比蘭提思(Rosana dos Reis Abrantes),近日被家長投訴,她在下課後脫衣,拍攝性感淫穢影像,有部分家長看到她的社群平台後,感到相當憤怒,拳頭硬到不行,並向聖埃斯皮里圖州的文教科組織倫理委員會(Ethics Committee of the Federal Institute of Education, Science, and Technology of Espirito Santo, IFES)報告。