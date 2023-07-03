美國對中國發布「3級旅遊警示」：政府任意執法　有被拘留風險

▲美國對中國發布「3級旅遊警示」。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

在中國最新通過的《對外關係法》、《反間諜法》於7月1日生效之後，美國國務院也在美東時間6月30日將中國旅遊警示更新為第3級「重新考慮前往」（Reconsider travel）嚴重程度僅次於第4級的「切勿前往」（Do Not Travel），原因是存在任意執法、禁止出境、以及錯誤拘留的風險。

美國國務院的旅遊警示公告指出，「中華人民共和國政府任意執行當地法律，包括對美國公民和其他國家公民發布禁止出境，不會依照公平和透明的程序。」

公告指出，在中國旅行或居住的美國公民可能會被拘留，無法獲得美國領事服務或其他涉嫌犯罪的相關訊息。

▲美國對中國發出「3級旅遊警示」。（圖／翻攝自美國國務院官網）



公告指出，在中國的美國公民可能會受到審訊和拘留，而得不到公平和透明的法律待遇。

公告指出，中國當局似乎擁有廣泛的自由裁量權，可以將各種文件、數據、統計數據或材料視為國家機密，並可以拘留和起訴涉嫌從事間諜活動的外國人。

美國國務院還另外針對香港與澳門發出第2級警示「請格外小心」（Exercise increased caution），原因也是基於執法疑慮等理由。