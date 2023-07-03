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男在羅馬競技場2千年古牆「刻字向女友示愛」　身分曝光恐坐5年牢

為了向女友示愛！男把名字刻羅馬競技場古牆　身分曝光恐被關5年。（圖／翻攝自YouTube／rytz5873）

▲男子竟然在古牆上刻字。（圖／翻攝自YouTube／rytz5873

記者李振慧／綜合報導

義大利羅馬競技場傳出一起誇張事件，一名男觀光客竟然把自己名字刻在近2千年歷史的古牆上，誇張行為被拍下後引發網友肉搜，甚至義大利當局也相當憤怒，如今刻字男子身分終於曝光，將有可能面臨5年刑期。

事件發生在上月23日，從網路流傳影片中可看到，27歲男子伊凡(Ivan Dimitrov)與33歲女友海莉(Hayley Bracey)參觀擁有1937年歷史的羅馬競技場時，竟然把2人的名字刻在古牆上，讓目睹情況的男子魯茲(Ryan Lutz)十分生氣，當下拿出手機紀錄2人的惡行。

魯茲雖然當下不斷質問伊凡，「你是認真的嗎？真該死，太愚蠢了」，然而伊凡卻只是轉身對著鏡頭微笑，接著又繼續刻字。影片在網路上曝光後，誇張行為引發網友怒火，希望義大利政府能夠將這對男女逮捕，並且進行懲罰。

義大利憲兵部隊發言人馬丁納(Roberto Martina)表示，他們透過監視器畫面，已於上月30日在保加利亞找到這對男女，來自保加利亞的伊凡，目前居住在英國布里斯托並擔任健身教練，與女友一同在歐洲進行旅行，被捕後對於刻字在古牆上的行為感到十分抱歉。

馬丁納表示，「我們沒有詢問他為什麼這樣做，只告訴他，他是犯罪嫌疑人，而他對於所做的惡行真心表達了懺悔，一直拼命在道歉」。伊凡若是罪成，有可能被判處2年至5年刑期，並處以最高歐元 15,000 元（約台幣50萬元）罰款，案件正在調查中。

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