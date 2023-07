男在羅馬競技場2千年古牆「刻字向女友示愛」　身分曝光恐坐5年牢

▲男子竟然在古牆上刻字。(圖/翻攝自YouTube/rytz5873)

記者李振慧/綜合報導

義大利羅馬競技場傳出一起誇張事件,一名男觀光客竟然把自己名字刻在近2千年歷史的古牆上,誇張行為被拍下後引發網友肉搜,甚至義大利當局也相當憤怒,如今刻字男子身分終於曝光,將有可能面臨5年刑期。

事件發生在上月23日,從網路流傳影片中可看到,27歲男子伊凡(Ivan Dimitrov)與33歲女友海莉(Hayley Bracey)參觀擁有1937年歷史的羅馬競技場時,竟然把2人的名字刻在古牆上,讓目睹情況的男子魯茲(Ryan Lutz)十分生氣,當下拿出手機紀錄2人的惡行。

Italian police say tourist filmed allegedly carving ‘Ivan+Hayley’ on Rome’s Colosseum has been identified



Meet Ivan Dimitrov, a Bristol resident originally from Bulgaria , works as a fitness instructor



His partner's name is Haley Braceyhttps://t.co/gEoSGPgV3f pic.twitter.com/YpLe1C0ykM