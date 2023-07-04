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陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主嘆「我們有錯嗎」：受害者不是他

▲春陽茶事上海門店。（圖／記者陳政錄攝）

▲春陽茶事。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

黑人（陳建州）近日捲入性騷擾風波，雖然和老婆范瑋琪共同發聲否認指控，卻被外界挖出不少破綻，爭議持續延燒，就連投資的手搖飲副業「春陽茶事」也遭受波及，許多網友揚言抵制。對此，有加盟主就出面大吐苦水，表示春陽的每位加盟主都是「拼了命的為生活打拼的人」，卻是這次事件直接的受害者，呼籲各位網友能理性看待。

一名網友近日在Dcard發文提到，印象中口罩事件時對「春陽茶室」有一波抵制潮，但不清楚後來黑范夫妻是否退股了沒，而此次覺得黑人行為很惡劣，作為消費者至少能抵制他所投資的相關企業，因此詢問「請問春陽茶室的老闆或股東是黑范夫妻嗎？如果是的話想抵制！」

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▲陳建州投資的手搖飲副業「春陽茶事」遭抵制。（圖／翻攝自Facebook／春陽茶事）

▲陳建州投資的手搖飲副業「春陽茶事」遭抵制。（圖／翻攝自Facebook／春陽茶事）

貼文一出，馬上引發網友熱烈討論，紛紛表示「黑人持股接近3成，除非有看到公司出來發聲明切割，反正我是不買～」、「反正我是抵制了，只要他還有股份的一天，能不喝就不喝」、「謝謝，以後不買了」、「現在才知道他有持股，真的不會想買，反正台灣手搖這麼多」、「哭哇，我現在才知道，不買了」。

不過也有網友認為，「這件事並沒有引起眾怒吧，沒有到地溝油的程度，不太可能抵制成功，我認為也沒必要，店是店，他是他，難不成籃球也要順便抵制」、「無聊，傷害到的只是可憐的員工跟加盟老闆，那些做錯事的人根本不痛不癢」、「加盟主可能一輩子投入很多金額在一個店面，這樣很不公平」。

▲抵制「春陽茶室」的貼文曝光後，釣出加盟主出面喊冤。（圖／翻攝自Dcard）

▲抵制「春陽茶室」的貼文曝光後，釣出加盟主出面喊冤。（圖／翻攝自Dcard，下同）

對此，有加盟主現身留言，「我們又不是當事人，到底事情是真是假都是媒體說了算？而且他（黑人）最大的收入來源也不是這個，但他現在已經因為這事件影響到他自己本身的節目代言工作我覺得就夠了吧，他也有小孩，小孩真的很無辜，還可能被學校同學排擠。」

該加盟主繼續說道，春陽每一間分店都是加盟的，是每個加盟主努力工作存到錢加盟開的店，「是我們的夢想！ 是拼了命的為生活打拼的人，有錯嗎？ 就因為一個跟你無關的事件，隨口聯合喊抵制，最直接的受害者是加盟主、員工、他們也都是有家庭的人，並不會是黑人！」呼籲各位網友能理性看待。

▲抵制「春陽茶室」的貼文曝光後，釣出加盟主出面喊冤。（圖／翻攝自Dcard）

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