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陳建州宣傳范瑋琪演唱會貼文遭翻出！　網灌爆留言：有送卸妝油嗎

▲▼陳建州,范瑋琪。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

▲陳建州陷性騷風波。（圖／翻攝自Facebook／黑人陳建州）

記者楊庭蒝／綜合報導

范瑋琪演唱會《我們之間的事》預期9月在台北流行音樂中心開唱，不過受到丈夫陳建州性騷風波影響，讓大批粉絲喊退票，而陳建州5月底幫范瑋琪宣傳演唱會的貼文也遭網友湧入留言區直喊「演唱會名稱要不要改成：范范姐不愛的事」，嘲諷意味濃厚。

范瑋琪睽違4年，將在9月8日重登大型舞台演唱，沒想到開賣1個多月，卻因黑人性騷風波而被抵制，大批網友喊退票，不過，購票3日內才可退票，就有粉絲著急賣票，本來喊「1280元原價轉讓」，後來直接打折，500元賣出。

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陳建州在5月26日發文幫范瑋琪宣傳演唱會，而在深陷性騷風波後，過往的一些言論也遭到爆出，更有大批網友將這些近期的性騷事件、「金句」與這場演唱會結合並說道，「確定演唱會還開的成嗎，唱的下去也是佩服」、「你是我最重要的決定這時候聽起來就是一個天大的笑話」、「這是我們的紀念日，紀念我們開始對自己誠實」、「演唱會可以改記者會了」、「演唱會要改成：范范姐不愛的事」、「如果你已經不能控制」、「買票有送卸妝油嗎」、「請問安博盒子有直播嗎？」、「會唱黑白配嗎」。

據本站報導《幕後／范瑋琪被罵爆...9月演唱會恐硬唱　內幕曝「最高賠100萬」》，范范這次演唱會一開賣，原本就不是立刻秒殺售罄，目前以售票系統上公開的剩餘票券張數來計算，約有814張票未售出，僅最便宜的價位1280元全部售完，以北流座位數4500人來看，目前售出門票約有八成左右，票房雖沒有網友說的那麼淒慘，但因這次事件，她後續的售票情形會受到多大影響仍是未知數。

據報導許多民眾紛紛喊話要抵制退票，也有網友要范瑋琪取消演唱會，但依據北流官網公布的場租項目費用表，一天演唱會含進場、撤場等天數租金，再加上其他細項及行政費用，場租總金額粗估高達約百萬元，北流也有規定，取消租用檔期將依提出時間沒收一定比例或全部場地租用費用，范范演唱會此時若宣布取消，又不是天災等不可抗力因素，主辦最高恐遭沒收百萬元場租費，還不含退票行政作業費、贊助商等其他相關費用，除了延期的選項，外界多認為她應仍會照常舉行。

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