迎接422世界地球日　中央大學80名教職員工環保淨灘

▲中央大學總務長楊智斌(左)響應淨灘活動，帶領教職員工一同維護海洋環境。（圖／中大提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接422「世界地球日」，中央大學21日舉辦「珍愛地球‧環保淨灘」活動，在學務長林沛練學務長和總務長楊智斌的共同帶領下，近80名教職員工前往永安漁港北段展開公益淨灘活動，期許將環保意識深耕於我們的日常生活之中，一同追求環境永續發展。

中央大學學務長林沛練表示，中大擁有全國唯一的地球科學學院，長期致力於「認識地球、了解地球、愛護地球」的教育與研究工作，同時積極響應國際淨零碳排的永續發展共識，計畫2030年達到校園碳中和50%、2050年達100% 之目標。希望透過本次淨灘活動，提醒大家從食衣住行各個層面，落實聯合國SDGs永續發展目標，一同維護可永續發展的地球環境。

全力支持本次淨灘活動的中大學術基金會顏宏元秘書長也說，淨灘從環境管理的角度來看，最大的意義在於提醒大家要盡力地減塑、限塑，因為源頭的產出速率永遠比末端的善後速率來得快。要學習擁抱環境正義，相信每一個人都是改變的力量！

配合「世界地球日」，中央大學22日也將共同響應「Earth Hour 地球一小時」活動，無論是校內宿舍或者校外租屋，都建議當日下午4點22分關燈一小時，希望在一小時的實踐中得到啟發。另外，22日也有上百位中大師生將加入新屋區愛鄉協會舉辦的「海客任務：淨力而為」淨灘活動，一同守護我們的家園。