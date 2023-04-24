中央大學與日本筑波大學締結姊妹校　致力兩校合作及學生交流

▲中央大學與日本筑波大學締結姊妹校。（圖／中央大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

日本筑波大學校長永田恭介於21日再次訪問中央大學，簽署學術交流合作與交換學生協議書，期加強兩所大學之間的合作關係，以及增加兩校學子拓展國際視野之機會。中央大學周景揚校長表示，筑波大學與中央大學雙方對於產學理念及研究領域都相當吻合，也非常期待雙方交流後的新篇章。

筑波大學永田校長提到，很高興可以在這麼短的時間回訪中央大學，簽署學術交流協議。中央大學在奈米科學及太空科學等領域研究卓越，而這些領域在筑波大學也非常活躍，未來兩校可以加強這些領域的研究合作，強大雙方的研究能量。

筑波大學龜田敏弘副教授在簽約儀式後的太空科學為主題的學術討論會中，也分享他在太空方面的研究測試，如他發現電子元件和電子材料在高輻射的情況下會有一些異常，而這些發現都有望與製程相關的產業做更進一步的研究合作，也期望兩校對未來在太空教育研究上有更多的發展。

中大太空科學與工程學系趙吉光主任也提及中大在太空研究方面的豐碩成果，如中大研製的小型電離層探測儀，以及與鴻海及鐳洋科技等產學合作立方衛星研究等。本次締約姊妹校除了能增強雙方在學術研究上的合作交流外，也期許未來集結兩校的資源後，能有更傑出的研究成果。