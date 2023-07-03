台東原住民文化創意產業聚落　劉秀貞「丹寧的旅行」個展





▲藝術家劉秀貞舉辦「丹寧的旅行」個展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣原住民文化創意產業聚落(TTICC)至7月4日由藝術家劉秀貞舉辦「丹寧的旅行」個展，7月5日由知名音樂製作人洪子龍辦理「音樂製作人的慢生活」講座，歡迎各界蒞臨自由參觀。

原民處指出，藝術家劉秀貞來自花蓮，擅長運用廢棄牛仔褲循環再造，透過日常生活用品中的元素簡單創作，自5月起駐村TTICC，以原住民刺繡織布或樹皮作為旅行意象，更向在地阿美族藝術家林戎依學習構樹皮創作技術，將丹寧結合樹皮，傳達意念蘊藏對自然環境的善待，此次個展主題為「丹寧的旅行」，展出作品多達70件以上，包含駐村期間創作如懶人沙發、單寧樹皮編織、抱枕等，及歷年創作包含丹寧畫作、包包及燈飾創作等，充分展現創意的「循環時尚」。

另曾入圍金曲獎專輯製作人的洪子龍，藉由在台東駐村，以生活環境聲響為主角，進行錄製取樣，創作出結合聲景的音樂作品-生活的痕跡，將於7月5日舉行「音樂製作人慢生活」講座，分享音樂製作、編曲的技巧及駐村創作成果。

駐村藝術家劉秀貞「丹寧的旅行」個展展期至7月4日止，每日8時至17時止，展出地點為TTICC的小LIMA展區；另駐村藝術家洪子龍「音樂製作人的慢生活」講座時間為7月5日下午2時至4時，地點為TTICC的Mafana’南島視聽室，講座報名時間至7月4日中午12時截止(報名連結https://forms.gle/uqK48fgiXs71rhoE7)，歡迎各界一同共襄盛舉，在盛夏時光增添藝術氣息。相關資訊請上TTICC官方臉書(https://www.facebook.com/TTICC2017)、TTICC官方網站(https://tticc.taitung.gov.tw/)查詢。