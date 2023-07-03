台東推「減塑旅遊let塑go」　自備盥洗用品住宿有折扣

▲遊蘭嶼及綠島自備旅宿用品，可享住宿優惠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

目前已進入台東旅遊觀光旺季，為推廣台東縣減碳旅遊，台東縣環境保護局與蘭嶼、綠島旅宿業者合作舉辦「減塑旅遊let塑go!」環保旅宿活動，7月份的每週六、日，民眾入住合作的蘭嶼、綠島共7間旅店，並選擇環保旅宿方案，房間內不提供一次性旅宿用品，由旅客自備個人盥洗及衛生用品，即可享受房價折扣優惠。

台東環保局指出，旅遊在外住一晚飯店一般會產生包含一次性牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀、刮鬍膏、洗髮精包裝、潤髮乳包裝、沐浴乳包裝等數十種一次用旅宿用品垃圾，根據環保署統計，在COVID-19疫情前，一次性旅宿用品廢棄物全國每年平均估算共約8,000噸，為提倡減廢旅遊，環保局透過辦理「減塑旅遊let塑go!」活動，鼓勵民眾自備個人旅遊用品，入住環保旅店，減少額外的廢棄物產生，活動折扣每間雙人房60元，四人房120元，每間民宿每天補貼上限600元。

環保局進一步說明，綠島計有4間合作民宿，夏卡爾民宿、綠海城堡民宿、上園民宿及默庭民宿；蘭嶼則有小島生活民宿、鎮蘭居民宿及海峰民宿等3間合作民宿，環保旅宿房型有限額數量，民眾可以於預訂住宿時與店家確認是否還有空房再進行登記。環保局邀請大家響應責任旅遊，自備個人旅宿用品，將減塑、減少垃圾等環保行為落實於旅遊與生活當中，一起為環境盡一份心力。