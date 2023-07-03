「測出未來、量出夢想」　台東測量專技暑期工讀開訓

▲地政處暑期工讀。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「從書本走往職場」台東縣政府於今年暑假期間，依縣內技職學校土木科及建築科學生所學專長，提供地政事務所為暑期工讀場域，讓學生初步認識地政機關測量業務，並於3日舉辦暑期工讀開訓活動。

縣長饒慶鈴提到，每年放暑假時，學生們可能對於漫長的2個月假期不知如何安排、或對於未來感到惶恐，今年整合縣內職場體驗資源，首推開辦「青年暑期職場體驗」計畫，媒合200多名青年學子到台東的私部門及第三部門職場體驗，為企業及民間團體培植生力軍。此外，考量到台東縣測量製圖職系人員多來自外縣市，人員流動率高，造成縣府及各地政事務所人力缺乏，今年更提供公部門如地政事務所等職場環境，讓在地學生有更多元工讀選擇，期望在地青年能多認識職場種類以供未來就業選項，也藉此培養在地優秀測量人才，開啟青年日後留鄉服務契機，減少青壯年人口外流。

地政處長沈碧恕指出，今年縣府分別前往國立台東專科學校高職部、國立關山工商、私立公東高工等技職學校舉辦「職涯規劃及暑期工讀宣導講座」，在暑期提供共10位學生到台東、關山、成功、太麻里等地政事務所工讀的機會，並以每月薪資26,400元核給，依規定投保勞、健保。暑期工讀學生將由各地政事務所測量人員引領，協助土地複丈、建物測量及地籍圖重測等各項業務推動，期望透過工讀累積實作經驗，考取各項測量技能證照及公職考試，成為未來地政機關儲備的生力軍，能留鄉發展以減少地政事務所測量人力缺乏之長期困境。



參與此次暑期工讀的公東高工陳同學說，測量技能在土木、建築領域中，扮演著先鋒且重要的關鍵角色，很感謝地政處，讓學生在暑假中能到公部門學習測量實務的機會，非常期待這次暑假的實習；另關山工商洪同學也提到，很高興擁有這次就近在關山地政事務所工讀的機會，不僅可以幫助減輕家庭經濟負擔，更可以提早學習及認識未來職場，將會好好把握這次機會、努力學習。