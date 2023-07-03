2023食育力城市大調查　台東縣三度榮登五星城市

▲食力雜誌於3日頒贈5星城市獎座，台東縣長饒慶鈴(右)親自前往領受。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



《食力》雜誌公布2023食育力城市大調查排行，台東縣食育推廣的成效受到多數民眾及營養師團體肯定，連續三年榮登五星城市，在22縣市中排名第3，並於「農業與環境」、「食安與衛生」兩大項指標中表現突出，分別奪得第2名、及第3名亮眼佳績。食力雜誌於3日舉行頒獎典禮頒贈5星城市獎座，台東縣長饒慶鈴親自前往領受。

食力雜誌副總編輯林玉婷指出，台東縣在國產食材指標「3章1Q實行程度」持續2022年的好表現，以99.37%的實行率保持全國第3，另外在有機農業的推廣上也不失力道，在2023年新增的環境指標「使用化學肥料或合成農藥的耕地面積比例」中，台東縣也以僅有27.8%的化肥施作面積拿下全國第3。

縣長饒慶鈴表示，台東積極重視「食」的教育，從食物生長的土地開始，近年在有機農業及友善耕作面積合計已突破2,300公頃，面積是全國第3大，同時注重農產品安全且兼顧環境永續，達到友善土地、生態及生活的「三生農業」，希望在地農產品更優質、友善、更具競爭力，感謝所有關注以「食」為核心的夥伴，讓我們吃出安全及健康。

在「食」的推廣，饒慶鈴指出，今年首度舉辦「慢食國際論壇」，邀請義大利、菲律賓、印度、馬來西亞等國際慢食代表齊聚台東，帶來慢食推動經驗，未來持續走向國際、鏈結南島文化，讓台東慢食節成為重視飲食文化、喜歡慢食運動的民眾每年必朝聖的慶典。



此外，以「食」串聯原住民文化的「部落食尚」活動，從認識原住民食物的生長地域、順應食材烹煮、保留原味減少調味，品嘗部落百味，重視校園食農教育，如錦屏國小結合布農族飲食文化，營造布農族特色植物園，栽培學生成為食育種子，讓食農教育成為生活模式，縣府也創設「台東食育提案所」，邀集在地職人前進學校，讓山海間有趣的食物課程帶入校園，培養孩子對「食」的品味。