鄭宜農「致詞用華語」遭炎上！他舉1實例：語言跟愛台灣無關

▲歌手鄭宜農拿下第34屆台語歌后和最佳台語專輯。（圖／翻攝自鄭宜農 Enno Cheng臉書）

圖文／CTWANT

第34屆金曲獎在本月1日落幕，卻也鬧出不少風波，除了歌手艾怡良「頒錯人」的烏龍事件外，拿下台語歌后和最佳台語專輯的鄭宜農，因為致詞時沒使用台語，引發一番爭議。對此，作家苦苓就舉自己的一次演講經驗，證明「語言只是交流的工具」。

鄭宜農以首張台語專輯《水逆》奪下金曲台語歌后，擊敗共同入圍的黃妃、蔡秋鳳、曹雅雯等人，同時也拿下最佳台語專輯獎。當發表得獎感言時，她坦言自己是台語菜鳥，「謝謝台語，這個語言教會我低頭，它教我慢下來，教我去思考每個字句的重量，在我做完這張專輯之後，我應該有變成一個不太一樣的創作者與歌者」。

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豈料，鄭宜農因為使用華語致詞，此舉動引來不少網友不滿：「台語獎不能用台語講感言嗎？」、「全華語致詞真的有點失望了」、「頒給一個不會講台語的」、「可以唱歌，致詞不能練一下嗎？瞎」、「全華語致詞，真的令人問號」，砲火相當猛烈。

▲鄭宜農因致詞沒使用台語，遭到不少網友砲轟。（圖／翻攝自鄭宜農 Enno Cheng臉書）

針對爭議，作家苦苓在臉書提到，多年前應美國同鄉會和各地同學會的邀請，到美國巡迴演講1個月，大多都使用台語發言，但其中一場，得知現場有中國籍聽眾，因此事先徵求大家同意：「語言是為了交流用的，我們大家都會華語，這幾位中國來的朋友應該不會台語，所以我想今天用華語演講，讓他們也能夠理解我們的理念好嗎？」

意外的是，全場無異議通過，會後幾位中國聽眾還特別來道謝。苦苓指出，語言真的只是交流的工具，跟愛不愛台灣真的沒有關係，更不忘狠酸：「最好的反證就是台語說得很好、卻老是唱衰台灣的謝龍介」。

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