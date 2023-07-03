12星座下半年運勢曝！魔羯苦盡甘來…雙子「小心爛桃花」



▲命理師小孟老師分享12星座下半年的運勢。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一轉眼2023已經過了一半，很多人在上半年被運勢推著去面對過去的問題，逼著去突破和轉換跑道，直到最近終於開始穩定下來。清水孟國際塔羅小孟老師就分享12星座下半年該注意的細節，包括工作、感情、財運和健康，須多加留意。

※水瓶座

下半年需要注意多夥伴合作關係，跟朋友同事或是合夥人相處時，不宜太過自我或原則太多，而婚姻情感不能太任性，容易感情失和或造成誤會，與人相處記得以柔克剛，才能逢凶化吉，財運佳。健康留意情緒影響的各種身體疼痛。

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※雙魚座

下半年要多顧及家庭與朋友，這些人會是生活上很大的助力，工作上非常忙碌，桃花運很旺，參加各種聚會都可以遇到質感很好的桃花。在事情忙碌之外，別忘了安排自我成長的計畫，同時因為太忙碌導致健康運不佳，要養生。

※牡羊座

上半年好運大開，一路衝衝衝展開人生新階段，而下半年趨於穩重，合作關係須磨合，小心口舌是非，說話要婉轉，好在有貴人相助，不必太擔心，事情挑戰越多，翻轉命運的機會越大，壓力就是成長。特別注意，家裡有些事得勞心勞力，感情上會有好桃花，需要主動把握，身體健康注意勿過勞。

※金牛座

下半年適合多做學習，重新整頓自我，應對凡事充滿好奇心，抱持開放態度，迎接新的能量或事件來到生命裡，適合規劃未來10年人生新階段藍圖，感情與家庭穩定，需多注意運動傷害或刀火燙傷。

※雙子座

表現亮眼，聰明才華魅力無法擋，事業運可說是步步高升，站上一個新高峰，但也因為表現太好讓人忌妒，做人務必謙和。家庭運勢可能會有吵架風波，建議要討論事情可以先去運動，讓心情平靜。感情方面人紅是非多，好壞桃花都多，小心爛桃花糾纏，健康注意熬夜與氣喘。

※巨蟹座

下半年適合探索身心靈，做深層的心靈療癒，探究靈性智慧，除了整合傷痕累累的身心之外，也是培養情緒穩定跟舒壓的管道，靜心養身多休息。各方面壓力雖大，但也都能逢凶化吉。記得要境隨心轉，換個角度看事情，其實都有幸運在裡面。健康注意支氣管保養，肩頸跟喉嚨。





▲星座在各方面都要多加注意。（示意圖／翻攝自pixabay）

※獅子座

上半年面臨工作上很大的轉折，劇烈的變化其實是可以創造新的未來，要把握機會，能承擔的先接下來，下半年會看到努力的代價，發光發熱、引人注目。桃花很旺，建議保持健身與美顏，因為隨時都會有桃花蹦出。健康注意火氣太大。

※處女座

下半年適合建立新的社交生活圈，重新定位自我方向，有助於認識貴人累積人脈，對未來會有所幫助。由於過去非常努力，今年是一個新的開端，凡事不要操之過急，年底好運大開。雖然桃花運平平，但新出現的對象通常會是優質人選。健康小心過勞，頭痛及憂鬱。

※天秤座

下半年好運高峰，事業上有貴人相助，宜繼續包持良好交際手腕，雖然面臨挑戰的壓力很大，但這是絕佳機會，要把握好運在事業上拚搏一把。感情上需內觀自己的需求，不要一味的讓步，或是總用自己以為好的方式對待另一半，應該要和平討論、互相理解。健康上要注意溫差太大感冒，泌尿系統與婦科保養。

※天蠍座

今年遇到很多狀況得獨自面對，或默默的變成事情都自己一個人扛，要小心不要故步自封，需要協助時還是要尋求幫忙，事業宜一步一腳印努力站穩，嚴防防小人攻擊，靜靜面對一切。感情容易與舊情人重逢，或者與曾經曖昧過的人再度聯繫，可以談場溫馨的戀情。健康注意心血管疾病。

※射手座

下半年人際關係變化大，要小心經營形象，才能不惹麻煩，記得不能過度自我，要放軟脾氣來面對各種困難。在愛情運上因健身有成，渾身充滿魅力，身價飆高、桃花大開，可說人見人愛。財運會好轉，不用擔心。健康要注意恍神跌倒。

※摩羯座

下半年可說是苦盡甘來的時刻，一開始會遇到很多挑戰，不得不勇於承擔跟突破，順應時勢的潮流，不要固執己見，切忌不要刻意反骨，凡是順應命運的安排，相信就能看見天助的好運。桃花運很旺，但爛桃花也很多，記得慎選，不要因為寂寞而濫情，會打壞自身行情。健康方面眼壓過高，失眠或是牙齒保健。

◎民俗說法，僅供參考。

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