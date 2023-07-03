初嚐鹹酥雞！美國正妹狂點8種品項噴5百多元：雞排比臉大耶

▲Yana對於比臉大的雞排感到不可思議。（圖／翻攝自YouTube）

圖文／CTWANT

台灣的炸物小吃可以說是舉世聞名，各種繁多的品類讓美國正妹Yana慕名而來，而且一口氣就點了5百多元。她還俏皮地拿著雞排在鏡頭前展示，表示「怕你不知道，台灣還有賣比臉大的雞排」。

YouTube「不要鬧工作室」近日訪問到來自美國的Yana。Yana表示，自己在美國的時候就曾聽聞，台灣的炸物十分的有名，所以「不要鬧工作室」的負責人強尼就帶她到台灣的鹹酥雞攤位初體驗。而初次看到鹹酥雞攤位琳瑯滿目的品項，Yana就從67個品項中選了8個品項，最終結帳金額是518元。

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在體驗的過程中，雖然Yana一開始對雞屁股有點抗拒，但食用後卻發現口味相當不錯，鹹淡適宜。而對於台灣特有的炸OREO，Yana一開始被稍微辣的口味給嚇到，但對於鹹中帶甜的口味還是相當喜愛。

而在看到台灣的雞排時，Yana頑皮的表示「給世界上還不知道的人們，台灣有賣比人臉還大的雞排」。在炸雞蛋豆腐方面，Yana體驗後也是對其脆中帶嫩的口感著迷，表示「很好吃，但裡面很燙」。而整部影片，就在Yana品嘗各種台灣鹹酥雞攤位的美味時下結束了。

不少網友在看到Yana的吃相後，紛紛留言表示「美國朋友吃鹹酥雞，真內行」、「看她吃真是療癒」、「Yana是真心幸福的在享受吃美食」、「可愛又呆萌的小美女」、「可以想像，每一個都吃一口，說我吃飽了給你～」、「少了臭豆腐，下一集補考」。

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