跪求麥當勞賣洗手乳　洗完「有薯條的香味」！釣出同好：從小就愛

▲麥當勞是許多人喜愛的速食店。（圖／記者蕭筠攝）

記者施怡妏／綜合報導

速食店龍頭麥當勞餐點選擇多樣，且有些店面24小時營業，是不少人肚子餓的好夥伴，一名男網友發現，麥當勞的洗手乳超好用，洗完後手都會滑滑的，而且還有薯條的味道，很想購入同款帶回家，再貴都願意買單，貼文意外釣出一票同好者留言。

男網友在Dcard上發文，「麥當勞為什麼不賣洗手乳？」每次使用麥當勞的洗手乳，洗完後手都會滑滑的，還會有香香的薯條味道，但不知道是哪個牌子的洗手乳，只知道是抗菌專用的，更表示就算一罐販售500元，也會掏錢購買，「成大醫院也是用同款的，不知道是不是跟麥當勞買的」。

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貼文一出，釣出同好者留言，「我同學直接拿瓶子去裝，我是說我同學」、「麥當勞的洗手乳真的超香」、「我終於找到同好了，最愛去麥當勞洗手」、「我跟我妹前幾天才討論過耶，超喜歡，從小就好愛，吃完麥當勞洗手回家還是香的」。

不過也有人認為味道很化學，「有薯條的味道，我以為是在諷刺洗完跟沒洗一樣」、「我真的覺得麥當勞的洗手乳味道超化學」、「只有我覺得超臭嗎」、「建議吃完前不要用，邊吃薯邊聞那味道很奇怪」、「洗完手滑滑的，不會讓人覺得沒沖乾淨嗎」、「我覺得很臭欸，還會留在手上好一陣子陰魂不散」。

底下有麥胞留言，真的曾經有被客人問過洗手乳是什麼牌子的，「之前當麥胞的時候有被客人問過，我跑去問值班經理他也說不知道」。

▼原PO超愛麥當勞洗手乳的味道。（圖／翻攝自Dcard）

