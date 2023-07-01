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金門第一家麥當勞開幕！　摩斯漢堡秒推優惠「買一送一」打對台

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門縣第一家麥當勞開幕啦！台灣麥當勞依據發展策略持續進行展店規劃，為服務金門在地鄉親進駐金門昇恆昌賣場，是金門縣首家麥當勞餐廳，今(1日)也舉行盛大開幕典禮。為因應麥當勞開幕，同為連鎖速食店的競爭對手「摩斯漢堡」立刻推出買一送一，與才剛登陸的麥當勞打對台，場面十分熱鬧。

▲▼金門首家麥當勞開幕，競爭業者摩斯漢堡立刻推出買一送一優惠吸客。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門首家麥當勞今盛大開幕。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

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麥當勞金門太湖餐廳6月30日起試營運，並於今舉辦開幕典禮；服務時間為周一至周日上午7點至晚上9點，用餐區共設有74個座位，提供金門民眾美味餐點與殷勤款待的服務。 不論是全系列的早餐品項，或是經典熱銷的薯條、大麥克、麥克鷄塊等，以及期間限定產品與蘋果派、冰炫風、蛋捲冰淇淋等各式點心，統統吃得到。不只內用、外帶，金門太湖餐廳亦將於8月中旬啟動歡樂送服務，屆時民眾不必出門，透過歡樂送APP、官網或電話，在家就能享用美食。

截至6月底，全台麥當勞共有407家餐廳，而麥當勞從2021年迄今，平均每35天就有一家新餐廳開幕！金門太湖餐廳則是麥當勞近兩年來開的第25家餐廳。

▲▼金門首家麥當勞開幕，競爭業者摩斯漢堡立刻推出買一送一優惠吸客。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門首家麥當勞開幕，競爭業者摩斯漢堡立刻推出買一送一優惠吸客。（圖／記者林名揚翻攝）

此次金門同步引進2.0餐廳，全面提供美食、服務、數位三大升級的用餐體驗；金門太湖餐廳店裝採用全球麥當勞「經典食材」設計風格(Essential Ingredient)， 將麥當勞的經典食材融入普普藝術中，打造充滿童趣和創意的內裝風格，並以柔和的色調作為基礎，呈現明亮、歡樂的用餐氛圍，預料將成為金門打卡的熱門景點。

為慶祝金門第一間麥當勞開幕，麥當勞與金門在地插畫家吳騏共創插畫，融入麥當勞的經典產品，並結合金門在地特色─太武山、古寧頭牌樓、風獅爺等，從餐廳外牆就能看到大大的金色拱門插畫迎接顧客，是金門太湖餐廳獨有的「網美牆」！

麥當勞此次在金門展店，也吸引超過百位求職者面試，首波開出40個職缺，包含計時人員(服務員、款待大使、咖啡師、外送員)及正職服務員， 目前已招滿40位求職者通過面試並展開培訓；另有4位正職管理組，包含餐廳經理、副理、襄理，自台灣調派至金門，負責餐廳營運發展。

台灣麥當勞營運部助理副總裁陳孟秀表示，感謝金門鄉親一路相挺，金門太湖餐廳的進駐，讓麥當勞的在地經營，邁向一個新的里程碑，未來餐廳更要成為社區的好厝邊，與金門共榮共好；歡迎鄉親及大小朋友，一起光臨麥當勞，享受美味的餐點與貼心服務。

▼摩斯漢堡推出「金門限定優惠」買一送一，與麥當勞打對台。

▲▼金門首家麥當勞開幕，競爭業者摩斯漢堡立刻推出買一送一優惠吸客。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門首家麥當勞開幕，競爭業者摩斯漢堡立刻推出買一送一優惠吸客。（圖／記者林名揚翻攝）

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